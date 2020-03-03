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黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

股市暴漲暴跌怎辦？4招強化投資組合免疫力

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美股上周因新冠肺炎疫情崩跌，2日又隨央行降息希望增濃而暴漲，後市多空展望不明。美聯社
美股上周因新冠肺炎疫情崩跌，2日又隨央行降息希望增濃而暴漲，後市多空展望不明。美聯社

美股2日演出絕地大反攻走勢，道瓊工業指數收盤狂飆近1,300點，漲幅達5%，反映投資人預期全球央行將出手救市以緩和新冠肺炎疫情帶給全球經濟與市場的衝擊，尤其美國聯準會（Fed）本月似乎降息在望。

此刻市場爭辯的一大問題是：美股崩跌後反彈，進場逢低承接買點到了嗎？

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch撰文指出，追蹤道瓊工業指數的ETF月線圖顯示，儘管上周美股大跌，目前的價位仍大幅高於長期趨勢線，而且相對強弱指標（RSI）也尚未走到顯示「超賣」的地步。換言之，這顯示美股還有進一步下跌空間。

從長期觀點來看，美股投資人的投資組合仍過度集中於五支大型股，包括蘋果、亞馬遜、臉書、Google母公司Alphabet和微軟。這也不是好現象。

再者，美股目前走勢隨新冠病毒確診及死亡病例數字起舞，在這種情況下，投資人只要問自己一個簡單的問題：「確診病例數是會走高，還是降低？」答案顯而易見。他認為，一旦美國新冠肺炎檢測能量提升，確診病例數急遽上升的可能性很高。可確定的是，短期內確診病例數不會下降。

艾羅拉說，歷史證明，病毒傳染往往是一波又一波來襲，目前美國遭遇的只是第一波。開發疫苗需要經年累月的努力，現在只能祈禱抗新冠病毒的特效藥能早日問世。

他預期，Fed確實可能降利率，其他央行也可能跟進。美股2日跌深反彈在預料中。追逐盤面動能股的投資人可能逢低承接，買進特斯拉（Tesla）、Virgin Galactic這類投機味濃厚的股票。

但除非已找到醫治新冠肺炎的解藥，謹慎的投資人宜在短線市場行情強彈時採取行動，保護自己的長期投資組合。艾羅拉指出，此刻提高投資組合免疫力的方式包括以下四種：

1. 增持現金

2. 採取短、中期避險措施

3. 進一步分散投資組合

4. 調節持股以避免投資過度集中

美股 新冠肺炎 Fed

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