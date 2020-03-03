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奇異前執行長過世 掌理20年、締造12兆市值傳奇

世界日報 / 編譯中心／綜合2日電
奇異前執行長威爾許過世，享壽84歲。圖／美聯社
奇異前執行長威爾許過世，享壽84歲。圖／美聯社

奇異(General Electric)公司2日表示，前執行長威爾許(Jack Welch)過世，享壽84歲。他的遺孀蘇西表示，威爾許因腎衰竭離世，她與家人及其心愛狗兒隨侍在側。

威爾許是把奇異公司打造成為全球工業巨擘之一的美國指標性企業家；1999年被「財星雜誌」(Fortune)譽為「世紀經理人」，在他擔任執行長期間，將奇異公司轉變為規模龐大的企業集團，被視為全球企業界最具影響力的人物之一。

奇異執行長卡普(Larry Culp)在電子郵件中證實威爾許離世，他寫道：「今天是令整個奇異家族感到悲傷的一天，威爾許超群不凡，有半個世紀都是奇異的心臟。他重塑了公司以及整個企業界的面貌。」

威爾許出身藍領家庭，父親為鐵軌調度員，而威爾許一路做到奇異的董事長兼執行長。他執掌奇異20個年頭，將公司市值由120億美元（約新台幣3598億元）衝高至4100億美元（約新台幣12兆元），一度成為僅次於微軟的全球市值第二高的公司，儘管後來奇異由盛轉衰。

威爾許決心打破官僚作風，裁員數萬人，也迎來了「世紀經理人」與「中子彈傑克」這兩項稱號。

威爾許收購與出售多項事業體，將奇異這家製造業巨擘擴展至金融服務和顧問領域。在他任職董事長第七年時，創立了奇異資本銀行，他主導的知名收購案包括併購基德投資銀行和美國無線電公司(RCA)。

威爾許發明了活力曲線，以熱情為標準，將員工分為前20%的Ａ級，不可或缺的70%列為Ｂ級，及墊底10%的Ｃ級，績效落後者常遭裁員。他也引進了六個標準差的品管改善計畫，成為管理學的經典案例。

投資銀行 RCA 奇異

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