56歲賈伯斯遺孀 裸捐7497億元身家

已故蘋果共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)2011年逝世後，遺孀羅琳．鮑威爾．賈伯斯(Laurene Powell Jobs)繼承數龐大遺產，不過現在她決定未來將逾250億美元（約新台幣7497億元）的所有財產捐出，不留給後代。

根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaire Index)，56歲的羅琳身價逾250億美元（約新台幣7497億元），在全球富人榜中排名第36名。

她告訴「紐約時報」：「我繼承了丈夫的財產，他並不在意累積財富。我沒興趣累積財富，我的孩子知道這件事，史蒂芬(賈伯斯)也沒興趣。如果我活得夠久了，這筆錢就會在我這裡結束。」

自從賈伯斯離世後，羅琳也越來越積極投入她的業務與慈善活動。賈伯斯改革個人科技產業，其中最知名的就是推出iPod隨身聽、iPhone智慧手機和iPad平板電腦；羅琳則是創立非營利教育機構「大學之路」(College Track)，幫助弱勢青少年就讀大學，另外她也成立旨在改變社會的慈善組織「愛默生集團」(Emerson Collective)。

受到川普總統2016年勝選的影響，羅琳也逐漸參與爭議的政治領域。羅琳買廣告反對川普決定停止保護夢想生免遭遣返的決策；她也大力支持獨立新聞媒體，在2019年年底，她買下「大西洋」(Atlantic)雜誌的多數股權。

2016年總統選舉時，羅琳透過非營利組織捐贈200萬美元（約新台幣5998萬元），支持當時的民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)，並為柯林頓主持募款晚會，籌募到400萬美元（約新台幣1.2億元）。

羅琳表示：「個人累積大量財富並不對，那等於是好幾百萬人的財產。」她認為這一點也不公平，她指出：「這樣累積財富對社會很危險，不該如此。」