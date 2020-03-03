世界智慧財產權組織將選舉總幹事 美力阻陸籍人士當選

聯合國所屬的世界智慧財產權組織（WIPO）本周將選舉新任總幹事，美國和中國之間卻為這個冷衙門掌門人選暗中角力達到沸騰。

美國一直在多方活動，試圖阻止中國候選人王彬穎當選總幹事。WIPO幫助制定智慧財產權領域的國際政策。美國外交官已經向會參與表決的逾80個政府遊說，質疑北京可以利用領導WIPO的優勢來竊取技術。

中國則譴責美國蓄意抹黑，並宣揚王彬穎已經在WIPO工作了30年，擁有加州大學柏克萊校區和哥倫比亞大學的學位。北京指責華盛頓以阻止世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）貸款為脅，勸阻那些要投票給王彬穎的國家。美國否認此舉。

一個默默無聞的聯合國部門的爭奪竟如此激烈，突顯美中之間的競爭日益加劇，儘管兩國在今年已達成了第一階段貿易協定。兩國間的關稅戰已經削弱全球貿易，阻塞供應鏈，並加劇外界對新冷戰的疑慮。

上周，白宮貿易顧問納瓦羅投書金融時報，認為北京當局對保護智慧財產承諾達不到西方標準，不配領導WIPO。他也指控陸方想藉擴大在聯合國的影響力，來達到政治上孤立台灣的目標。

目前有10位候選人爭取領導WIPO，接替現任的高瑞（Francis Gurry），這位澳洲人從2008年以來一直擔任總幹事。美國並未推舉自己的國民來競爭，但支持新加坡智慧財產權局局長鄧鴻森，他擁有華盛頓喬治敦大學的碩士學位。