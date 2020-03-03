蘋果iPad.臉書VR頭戴裝置鬧缺貨 疫情效應浮現?

蘋果、臉書與HP公司的部分產品出現供應短缺，很可能是新冠疫情衝擊全球製造體系效應開始浮現的跡象。

根據3日一份對蘋果網站的評估，在美國、澳洲與歐洲主要城市蘋果商店的iPad Pro平板電腦供貨有限。在洛杉磯地區， 512Ｇb容量的12.9吋iPad Pro已經售罄。該機型跟其他版本iPad Pro也在紐約市多數蘋果商店售罄。

一些蘋果員工表示，他們上周就已開始注意到iPad Pro庫存減少。不過，由於蘋果正計劃最快今年上半年推出具升級相機的新版iPad Pro，因此供應短缺也可能是蘋果即將推出新款所致。然而就算這是導致iPad Pro供貨有限的原因，疫情擴散也可能會衝擊蘋果的新產品計畫。

此外，無線耳機AirPods Pro與按訂單生產的Mac電腦也持續呈現出貨延後狀態，而且部分智慧表Apple Watch Series 3與Series 5在網路商店也呈現缺貨。

至於iPhone與非Pro系列的iPad在美國市場普遍有現貨，不過在歐洲與澳洲部分地區出現iPhone 11缺貨現象。

另外，對臉書網路商店的評估顯示，128Ｇb的虛擬實境頭戴裝置Oculus Quest呈現「缺貨」，Oculus Rift S 也售罄。

HP網站顯示部分Envy、 Pavilion與Slim桌上型電腦缺貨，Sprocket行動照片列印機也有缺貨情況。