澳洲央行率先降息1碼！利率降至0.5％為歷史新低

澳洲央行3日舉行決策會議，會後宣布降息1碼，現金利率降至0.5%，為歷史新低，符合受訪的半數經濟學家預期。

澳洲央行表示，準備好進一步寬鬆貨幣政策，降息決策是對新冠疫情做出的回應，因為疫情的不確定性可能影響國內支出，對經濟造成「重大影響」。

澳洲央行表示，會密切觀察情勢發展，評估疫情對經濟的影響，而數國的政策措施將支撐成長，澳洲央行將確保金融體系擁有充足的流動性。

決策出爐後，澳幣匯率應聲升值0.4%，報0.6554美元兌1澳幣。