印尼規劃第二輪刺激計畫 昨傳出新冠肺炎首例重創市場
印度尼西亞正規劃第二輪刺激計畫，繼央行出手穩定金融市場後，再加強支持東南亞最大的經濟體。印尼股市雅加達綜合指數今天大漲2.6%。
印尼經濟統籌部長Airlangga Hartarto周一受訪時表示，新一批財政措施將比上周公布佈的10.3兆印尼盾（7.25億美元）的第一批「規模更大」。他說：「我們仍然需要加注更多刺激措施。」
印尼周一確診當地首見的兩個新冠病毒感染病例，引發金融市場震盪，也迫使央行出手。印尼央行已承諾要擴大購買公債，並宣布調降準備金率，為金融系統注入更多流動性。
印尼盾上個月已貶值4.6%，是亞洲表現最差的貨幣。印尼股市昨天跌1.7%陷入空頭，較2018年2月的高峰回落20%。
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