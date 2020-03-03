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中國供應鏈二度感染風險升高 日韓疫情燒傷零件供應

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
隨著日韓疫情升溫，中國製造業面臨零件供應短缺的風險上升。（圖／美聯社）
隨著日韓疫情升溫，中國製造業面臨零件供應短缺的風險上升。（圖／美聯社）

新冠疫情已導致中國大陸2月製造業活動創有記錄以來低點，然而隨著疫情在南韓和日本蔓延，代表大陸工廠可能會遭受第二波供應中斷情況。

路透報導，南韓和日本確診病例激增，促使當地一些製造商部分暫停運營，有可能減少對中國已復工工廠的零組件供應。

儘管大陸新增確診數已大幅減少，當局已放寬一些外出禁令，並且讓一些企業復工。然而，從南韓與日本進口零件，在中國製造業經濟中扮演關鍵角色，尤其是影響電子產品的生產和組裝。

研究業者龍洲經訊技術分析師王丹表示：「欠缺一些零組件可能會導致整個生產過程中斷，所以如果日韓企業無法供貨，會讓像是鴻海等組裝業者更為頭疼。」

蘋果iPhone代工廠鴻海2月底表示，正重啟中國大陸主要工廠的生產，並警告今年全年營收可能受到疫情影響。

新冠疫情已造成全球死亡病例增至3,000例以上，累計確診近9萬例。南韓是中國大陸以外疫情最嚴重的國家，2日新增確診599例，累計確診病例達4,335例，死亡26例。

分析師表示，若南韓與日本疫情惡化，即使中國工廠盡力復工，也可能再度受到打擊。

中國占南韓總出口的四分之一，去年從南韓進口640億美元半導體產品和數以十億美元的液晶顯示器（LCD）和手機零件。

中信證券分析師在報告中表示：「若疫情進一步升溫，由於日本和南韓是中國大陸的重要貿易夥伴，那麼日韓工廠關閉、物流中斷和出口減少將直接衝擊對大陸的上游、中游和下游企業的供應。」

目前南韓暫時關閉部分生產線的企業包括現代汽車與三星電子，樂金顯示器則關閉面板模組工廠進行消毒，直到3日。

王丹表示：「中國的情況顯然正在改善，日、韓的情況正在惡化，中國企業遭受了更大的痛苦」。

另據金融時報報導，中國大陸電子供應鏈的斷鏈正延後電腦與智慧手機的出貨，專家警告說，部分企業正低估斷鏈帶來的衝擊。

數家電子產品零售商被通知，個人電腦與零件的出貨等待時間最長可達原先的三倍。產業專家表示，只有那些能夠預先付款並與蘋果和三星等零件供應商密切合作的品牌，才能在供應鏈中出現短缺效應之際確保足夠的生產能力。

市場研究機構Canalys亞太地區銷售和經銷通路研究部門分析師Sharon Hiu表示：「在澳洲的一家通路業者被主要製造商通知，出貨可能等上14周，而非正常的4周。一些通路業者原先估計為10周，而且他則完全無法預估到貨時間。」

南韓 疫情

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