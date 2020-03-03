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日股上午由紅翻黑 美股期指漲幅收斂 日銀放錢需求存疑

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日本央行第二次回購操作顯示對額外流動性的需求有限。路透
日本央行第二次回購操作顯示對額外流動性的需求有限。路透

日本股市今天上午由紅翻黑，美股期指收斂漲幅，四大央行陸續表態要保護全球經濟免於新冠肺炎疫情衝擊，目前看來只有一天的振奮股市效果。

南韓今天公布確診新冠肺炎477例新病例，與昨天差不多，但也可見疫情持續蔓延。同時，日本央行第二次回購操作顯示對額外流動性的需求有限。

日本央行今天再次進行5000億日圓的回購操作，但僅看到1,500億日圓被分配。

東證股價指數（Topix）跌0.1%，吐光開盤1.4%的漲幅。標普500指數期指漲0.4%，也只有盤中最高漲幅的一半。標普500指數在昨天紐約時間下午4:00收盤大漲4.6%。

南韓Kospi指數漲1.3%，台灣加權股價指數漲1.5%。

西德州中級原油（WTI）漲3.2%至48.23美元。金價漲0.6%至1,598.98美元。

新冠肺炎 疫情 標普

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