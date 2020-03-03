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美股飆漲5％預告什麼？吹反攻號角還是暴漲暴跌開端？

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股2日大漲5%，主因投資人預期全球央行聯手救市。（圖／路透）
美股2日大漲5%，主因投資人預期全球央行聯手救市。（圖／路透）

股市上一回暴漲是出現在上上個耶誕節，當時是2018年12月26日，美股道瓊指數從多頭市場最嚴重拋售的底部狂漲5%。

華爾街投資老手幾乎一致持懷疑態度，結果他們錯了。當時的強烈反彈只是接下來一年美股大漲35%的第一步。

這就是現實狀況。瘋狂波動的市場通常會產生障眼走勢，不過多數長期的漲勢都有個強而有力的開端，至於底部只會在回顧時才能察覺。美股2日大漲5%，是因市場樂觀看好央行會在市場陷入12年來最遭單周走勢後出手刺激經濟，然而，更多新冠疫情擴散的相關新聞可能持續數周或數月，則是投資人必須考量的問題。

Pioneer投資管理公司投資組合經理人John Carey表示：「樂見今天（2日）的情況。但要是見到市場再出現幾回合繼續走軟，我也不會意外，因為新冠疫情擴散的事實延續。」

●期望央行救市鬆一口氣？投資人依然擔憂疫情威脅

5%的大漲是很罕見的，但像上周一樣暴跌的情況也難得見到。根據Evercore ISI的資料，大多數單周暴跌10%以上的情況市發生在經濟大蕭條期間。通常而言，如此劇烈的跌幅會伴隨著隔一周迎來正報酬，這種趨勢通常會持續三個月。但儘管隔周出現正報酬，市場在接下來一季也難以收復虧損失土。

因此，雖然近日的大漲市況表達出投資人看好全球央行聯手救市的展望而鬆一口氣，但投資人依然明瞭新冠疫情揮之不去的威脅。

EP財富顧問業者投資組合策略主管 Adam Phillips表示：「在5%反彈後，輪到央行實現市場的預期了。在今日強烈反彈之際，很難忽略長期美債殖利率幾乎未受影響的事實。」

●大盤由防禦類股、消費必需品領漲　無法激起信心

交易員雖然開心見到市場依然能上漲，但卻表達對股市漲勢其中的疑慮，像是大盤是由公用事業股這樣的防禦類股領漲，也無法激起市場信心。此外，黃金類股、防禦性消費必需品與零售類股的表現優於景氣循環股，例如漂白水製造商高樂氏（Clorox）大漲7.9%至歷史新高。

BOS投顧公司主管Jennifer Ellison表示：「經濟數據是落後的，因此我們還沒開始真正見到疫情對經濟數據的影響。我們還只是在開端。」

近期經濟數據並不理想。摩根大通全球製造業採購經理人指數（PMI）下滑3.2點至47.2，終止數據連三個月擴張走勢。生產銳減的情況創約20年來之最，新出口訂單指數則下滑至2009年來最低。

疫情 美股

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