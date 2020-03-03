巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股
投資大師巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司上周加碼買進達美航空（Delta Air Lines）的股票，趁市場暴跌之際進場撿便宜。
根據3日的一份文件，波克夏以4,530萬美元美出手買進達美航空逾97.6萬股的股票，相當以平均每股46.4美元價位買進。上周股市因新冠疫情擴散疑慮暴跌，達美航空的股價也重挫約20%。
波克夏董事長兼執行長巴菲特總是以「逆向操作」、在股價重挫時進場而聞名。他表示，他是押注美國經濟的長期健全體質。文件顯示，波克夏的達美持股截至2月27日已膨脹至約7,190萬股。
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