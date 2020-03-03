蘋果創12年來最大漲幅 有券商認為這優勢被低估了

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果（Apple）周一創下2008年以來最大單日漲幅。圖／擷自彭博
蘋果（Apple）周一創下2008年以來最大單日漲幅。圖／擷自彭博

蘋果（Apple）周一股價大漲9.3%，創下2008年以來最大單日漲幅，在標普500指數成份股漲幅僅次於好市多（Costco）。Oppenheimer建議買進蘋果股票，看好這家iPhone製造商已做好充分準備來應付艱難的全球環境。

分析師Andrew Uerkwitz寫道，該公司的產品和服務「在不確定時期將比競爭產品更具韌性」 ，他提到「不斷變化的供應鏈和客戶需求不定」是蘋果情況比同業更好的因素。他指出蘋果強大的財務結構「提供極大的靈活性，可以使供應鏈保持敏捷，並繼續支持其資本返還計畫。」

與2月創下的紀錄最高相比，蘋果股價已經下跌了16%以上，最近的下跌是由於與冠狀病毒有關的不確定性所致。Oppenheimer對客戶表示，建議「逢低買入」，並給該股設定目標股價為320美元。蘋果周一股價收在298.81美元。

Oppenheimer預計，iPhone的需求將在蘋果今年內推出5G版本以及其他產品（包括Apple WatchAirPods）時「恢復正常」。

這些產品「深深掌握用戶留在此 iOS生態系」，股價或許反映了穿戴式產品的銷售動能，但「這些產品帶給蘋果整個生態系所衍生的益處一直被低估了。」

標普 好市多 iPhone Apple Watch AirPods 穿戴裝置

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