Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

好市多（Costco）周一隨美股大漲，且漲幅高居標普500指數成份股之冠。若有人不解為什麼好市多利多是在哪裡，看美國和加拿大消費者因應新冠肺炎疫情，上周末在各門市瘋狂搶購民生必須物資的奇景可見一斑。

上個周末，好市多會員開始在各門市大舉搶購民生必須品，若看Reddit有6萬會員的好市多群組所發的照片和留言，可見這種所謂簡直是瘋狂的失控狀況。

衛生紙、廚房紙巾、瓶裝水之外，消費者也搶購食物和飲料，舉目所見是空無一物的貨架，民眾推車裡則裝滿了商品。

有員工留言：「昨天衛生紙銷售一空，這是好市多30年來不曾發生的現象，真是恐怖的上班日。我很害怕今天上班。 」