央行準備聯手救市 國際原油創五個月最大漲幅、黃金反彈

西德州中級原油（WTI）期貨創下五個月來最大漲幅，主要經濟體的央行料協同出手穩定金融市場，OPEC+也有望進一步減產以因應新冠病毒疫情打擊需求。黃金價格上漲，周末包括全球新冠病毒感染病例激增在內的負面消息提振避險需求。由於中國各地的工廠逐漸恢復開工，鎳引領基本金屬價格上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創下五個月來最大漲幅

WTI原油期貨在六連跌後，周一大漲4.5%。據報導七國集團(G7)財長計畫周二舉行電話會議，討論新冠病毒因應方案。OPEC及包括俄羅斯在內的同盟準備在本周維也納會議上討論進一步減產。觀察人士預計OPEC+有望達成進一步的減產協議，平均預期為每日減產75萬桶。

紐約商業交易所4月份交割的WTI原油期貨上漲1.99美元，結算價報每桶46.75美元。 ICE歐洲期貨交易所5月交割的布倫特原油期貨上漲4.5%，結算價報51.90美元。

●黃金再現避險魅力

紐約時間13:23，現貨黃金報每盎司1,595.44美元，稍早一度攀升1.6%。 Comex 4月交割黃金期貨價格上漲1.8%，結算價報每盎司1,594.80美元。周五黃金大跌主要是因為投資者為彌補其它地方的損失而被迫出售。

「黃金基本面仍然非常強，從整體上看，近期價格出現的任何回調都不重要，」 MineLife Pty高級資源資產分析師Gavin Wendt表示。上周的回撤「沒有下跌超10%的股市那麼糟，因此可以說，黃金的避險地位經受住了挑戰。」

●中國工廠逐步復工推動金屬價格上漲

LME鎳上漲3.6%，收報每噸12,700美元，為8月以來最大漲幅。2月鎳價下跌4.6%。LME銅上漲1.2%至每噸5,700美元。