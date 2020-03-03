歐元勁升、美元指數大跌 市場預料Fed有較大寬鬆空間
歐元飆升至近兩個月高位，風險資產走勢，美元跌至2月初以來的最低水平；七國集團財長勢將於周二舉行全球電話會議，討論如何因應新冠病毒疫情帶來的經濟威脅。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.8%至97.360。較長天期的美國公債殖利率延續跌勢，再創新低，削弱美元的吸引力。
歐元兌美元一度升值1.4%至1.1185，觸及1月7日以來最高。隨著各大央行承諾在新冠病毒威脅下採取行動以支持全球經濟，槓桿和套利部位解除，歐元兌美元應聲上升。
貨幣市場定價顯示，市場預計聯準會（Fed）本月降息50個基點，到7月底降息一個百分點。
西聯匯款分析師 Joe Manimbo 說：「對美元的利空是，與其他央行相比，Fed在政策上有更大空間，這些動作可能對美元吸引力造成實質損害。」
美元兌日圓升值0.2%至108.14，在日本央行提供流動性並承諾確保市場穩定之後，美元兌日圓在倫敦時段反彈。
英鎊兌美元跌0.4%至1.2775。澳幣兌美元漲0.3%至0.6533，盤中一度下跌0.8%，澳洲央行將於周二舉行政策會議，市場預料會降息。
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