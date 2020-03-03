台積電ADR隨美股大漲近4％ 溢價高達8.3％
台積電周一ADR收盤大漲近4%，隨美股反攻。費城半導體指數大漲3.5%。
台積電ADR漲4%，收在55.98美元，較台北交易股價溢價高達8.3%。
美國股市周一大舉反攻，道瓊工業指數尾盤更加速猛漲近1,300點，投資人對各大經濟體將一致對抗新冠肺炎疫情擴散的影響產生信心，上周憂慮一掃而空。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數狂飆1,293.96點，漲幅5.1%，創2009年3月23日以來最大漲幅，報26,703.32點。標普500指數上漲4.6%，創下2018年12月26日以來最大漲幅，收報3,090.23點。那斯達克綜合指數上漲4.5%，創2018年12月26日以來最大漲幅，報8,952.165點。
台灣加權股價指數昨天下跌121.71點收11,170.46點。台積電跌1.6%，收311.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 69.66 +0.88 71.30 -2.30
中華電 CHT 106.49 -0.73 108.00 -1.42
台積電 TSM 326.13 +1.03 316.00 3.21
聯電 UMC 15.02 -0.40 15.30 -1.81
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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