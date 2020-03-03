台積電ADR隨美股大漲近4％ 溢價高達8.3％

全球新冠肺炎疫情繼續擴大，金融市場將迎接又一個震盪的一周，儘管美日央行相繼喊話救市，但沒幾個投資人膽敢斷言主張股市已然觸底，並且懷疑這回全球央行出手救經濟的成效，因為全球經濟景氣要回溫，前提要件是新冠肺炎疫情受到控制，且這次問題出在「供給震撼」，而這都不是央行能使得上力之處。

2020-03-03 00:49