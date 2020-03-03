美日英再加ECB 四大央行都準備好加大寬鬆救經濟

正當新冠肺炎疫情擴散可能導致全球經濟陷入衰退之際，全球主要央行先後承諾，將採取必要的行動，穩定因為疫情而風雨飄搖的市場。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，在新冠病毒疫情蔓延之際，央行準備採取行動來支持經濟。「歐洲央行密切關注（疫情）發展及其對經濟、中期通膨和貨幣政策傳遞的影響，」 拉加德在周一央行網站上發表的聲明中表示。「我們隨時準備採取適當的針對性措施，這些措施將是必要的並與潛在風險相稱。」

稍早，日本央行總裁黑田東彥發布緊急聲明說，將「努力提供充足的流動性並確保金融市場的穩定」。英國央行也表示，正在與英國和國際當局合作，「確保採取所有必要措施來保護金融及貨幣市場穩定。」上周五，聯準會（Fed）主席鮑爾為降息打開了大門，以遏制他所說的病毒對經濟成長「不斷演變的風險」。

七國集團(G7)財長計劃周二舉行電話會議，就如何因應冠狀病毒疫情的威脅進行討論。據法國財長的活動日程 ，電話會議將在巴黎時間下午1點舉行。除了G7財長外，央行總裁也將參與會議。

法國財政部長勒梅爾周一表示，G7財長需要確保他們的回應「儘可能協調一致」，以保證措施的有效性。

貨幣市場目前預計Fed本月將把主要利率降低50個基點，歐洲央行有70%的可能性會降息10個基點。

高盛集團經濟學家預計，聯儲會最終將在今年上半年大幅度降息100個基點。英國央行和 歐洲央行料分別減息50和10個基點。

甚至有機構猜測Fed將在3月17-18日的政策會議之前降息，一些經濟學家認為，政策制定者們有可能自2008年以來首次聯手降息。越來越多投資人押注澳洲、馬來西亞、加拿大央行將在本周政策會議上放鬆貨幣政策。

Jan Hatzius等高盛經濟學家在周日的報告中表示，「全球央行高度關注下行風險，我們懷疑他們可能會認為協調一致的舉動對信心的提振要大於單兵作戰的影響。」