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GM將披露電動車發展策略

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
GM要證明自己在整體產業轉向電動車之際有能力與特斯拉競爭。（美聯社）
GM要證明自己在整體產業轉向電動車之際有能力與特斯拉競爭。（美聯社）

通用汽車(GM)本周將盡可能地努力說服華爾街的懷疑論者，這家110年歷史的汽車製造商在整體產業轉向電動車之際，有能力與特斯拉競爭。

兩位知情人士表示，在4日的「電動車日」期間，GM將對全電動車計畫進行全面而空前的說明，並向與會者展示大約12款即將上市的產品。汽車製造商一次向投資人展示如此多的產品通常被認為是不尋常的舉動。

GM高管表示，其他預期的討論包括該公司的下一代電動車平台、充電基礎設施和業務戰略。

自從2年多前宣布將推出至少20款全新全電動車並致力於實現「零排放」的未來來，GM並沒有像一般預期的那樣向全電動車邁進，該公司之後在中國僅推出3款新電動車，在美國唯一的全電動車雪佛蘭Bolt電動車的銷量連續2年下滑。

GM也發表了其他新產品，例如GMC悍馬皮卡、以Bolt EV為基礎的雪佛蘭跨界車和凱迪拉克跨界車，但這並不足以說服投資人相信GM能像特斯拉或其他新興科技汽車公司那樣受到同等重視。

一位不願透露姓名的消息人士表，此次活動計畫得到公司領導團隊的絕對支持，其中包括GM CEO巴拉(Mary Barra)和總裁魯斯(Mark Reuss)。

魯斯上月在「電動車日」告訴投資人，「我真的很欣賞我們在電動化領域的位置，而且是基於很多不同的原因。」「我認為大家會對我們在今天談論之外的更多細節感到興奮。下個月我們將就此進行更多探討，但這回將是非常經過深思熟慮的策略。」

預計GM會在4日的活動中向150多家媒體和投資人介紹該公司的電動車計畫。預計政客、經銷商和GM員工也將在本周出席不同的活動。

魯斯表示，GM計畫根據需求每年在多個市場上推出多種車型。這包括利用其卡車專業知識開發全新的全電動卡車和SUV系列，例如悍馬EV。

瑞士信貸(Credit Suisse)的利維(Dan Levy)將「電動車日」描述為GM的「重大更新」，他認為GM在電動車領域比其他傳統汽車製造商更具優勢。

利維在投資人報告中表示，「推動電動車對包括GM在內的所有傳統汽車製造商來說都是艱難的。」他列舉了降低電池組成本、縮小引擎和變速器工廠的規模以及平衡預算作為例證。

他說：「在推動電動化的過程中，挑戰傳統汽車製造商的所有因素當然都適用於GM。」「儘管我們預期GM在電動車日提出穩固的戰略，但我們相信，GM電動車戰略成功的最終證據是能否提高銷量，並且能不挑戰特斯拉在美國電動車市場的地位，因為特斯拉到目前為止仍是美國電動車市場唯一的玩家。」

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