道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

美國股市周一大舉反攻，道瓊工業指數尾盤更加速猛漲近1,300點，投資人對各大經濟體將一致對抗新冠肺炎疫情擴散的影響產生信心，上周憂慮一掃而空。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數狂飆1,293.96點，漲幅5.1%，創2009年3月23日以來最大漲幅，報26,703.32點。標普500指數上漲4.6%，創下2018年12月26日以來最大漲幅，收報3,090.23點。那斯達克綜合指數上漲4.5%，創2018年12月26日以來最大漲幅，報8,952.165點。

有報導說七國集團財長和央行總裁將於周二舉行電話會議，討論如何應對疫情。另外，從日本、英國央行到聯準會（Fed），各大央行紛紛承諾必要時採取行動支持經濟。

科技股領漲，蘋果猛漲9.3%，創下2008年以來最大單日漲幅，對指數漲幅貢獻最大。好市多（Costco）漲幅最高，漲近10%。

PineBridge Investments全球股票主管Anik Sen表示，「市場已經把目光從上半年轉向了下半年，看屆時是否會有復甦。」「我們發現股價比之前要合理得多。」

在交易的最後幾分鐘，美股加速猛漲。上周，因擔心新冠疫情會導致經濟衰退，美國股市經歷了自2008年金融危機以來最糟糕的一周，周四股市進入修正區域。

上周五，Fed主席鮑爾表示，Fed將「採取適當行動」支持經濟。周一早間，日本央行總裁黑田東彥表示，他將「努力穩定」因病毒恐慌而動盪的市場。英國央行周一表示，該行正與國際合作夥伴和英國財政部合作，確保「採取一切必要措施」，以緩解新冠病毒疫情對經濟造成的衝擊。

Cresset Wealth Advisors投資長Jack Ablin說：「我們可以對經濟衰退不以為然，但如果開始影響到企業的償債能力，那就會產生更深層的問題。但在我看來，各國央行正在聯手尋找一種方法，使授信市場免受經濟不確定性的影響。」

根據芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，交易員認為美聯儲在3月會降息50個基點的可能性為100%。

抗癌藥物開發商Forty Seven Inc 暴漲62%，此前同業吉利德科學（Gilead Sciences)向該公司提出以49億美元的併購之議。吉利德科學大漲8.71%。

外科口罩製造商Alpha Pro Tech急跌22%，但今年迄今仍上漲了350%以上。