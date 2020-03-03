跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

在上周擔心新型冠狀病毒爆發的衝擊，導致華爾街創下金融危機來最大單周跌勢後，2日股市大幅反彈，道瓊工業指數創11年最大單日漲幅及史上最大漲點。

道指上漲1293.96點或5.09%收2萬6703.32點，為2009年3月以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲136.01點或4.6%收3090.23點，為2018年12月26日來最大漲幅；那斯達克綜合指數上漲384.8點或4.49%收8952.16點，也是2018年來最大漲幅。道指和史指也終止連7天跌勢。

GLOBALT投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)說：「股市已經準備好在任何疲軟之際買入。」「我認為我們會回顧過去幾年中的某種程度的太過自滿。」「現在逢低買入需要更大的勇氣。」

蘋果股價大漲9.31%，領漲道指。默克和沃爾瑪分別上漲9.28%和7.62%。消費性必需品、公用事業和房地產是史指表現最好的類股，各個漲幅均超過2.5%。與此同時，科技股上漲2.1%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪略(Peter Cardillo)表示：「我覺得跌得還不夠深。」他指出，美國長期國債的交易價格仍接近創紀錄水平。「儘管我認為即將接近最低點，但仍然認為需要再下跌2%到3%才能進場。」

2日走勢反映隔夜期貨的交易波動，道指期貨交易在1000點上下震盪，顯示本周可能與上周一樣波動。

道指、史指和那指上周均下跌超過10%，是2008年10月以來最大單周跌幅。它們也跌入修正區域，較2月初創下的歷史高點下跌超過10%。主因中國境外新冠病毒確診病例急劇增加。包括美國在內，上周末案例數量繼續增加。

全球確診病例超過8萬9000例，相關死亡數達3000例。澳洲、泰國和美國分別公布了首例與冠狀病毒相關的死亡。羅德島州是美國東岸第一個公布冠狀病毒病例的州。在1日確認12例新病例後，英國病例數上升至35例。

2日亞洲交易時段中國發布的製造業活動私人調查創下歷史最低水平。財新/ Markit製造業採購經理人指數(PMI)在2月份為40.3。PMI讀數高於50表明擴張，而低於該水平則表明收縮。

Evercore ISI總裁海曼(Ed Hyman)在給客戶的報告中表示，此次暴跌「表明爆發可能打擊經濟的程度。」「所有這些都仍然未定，我們可能反應過度。但是我們也不想反應遲鈍。」

美國數據也表現不佳。2月ISM製造業指數降至50.1，為2019年底以來的最低水平。該指數也低於估計的50.8。

由於擔心新冠病毒對企業獲利和全球經濟的影響，促使投資人尋求更安全的股票替代品，從而將美國國債殖利率推至歷史新低。指標10年期利率一度跌破1.04％，收報1.14%。

MRB Partners策略師指出：「隨著該病毒傳入，全球投資人將很可能感到恐慌，凸顯了在增持股票前需要更加謹慎和耐心。」「隨著全球隔離現象的蔓延，前景不確定，短期內股市肯定會看跌，而對經濟影響的持續時間和深度仍存有相當大的懷疑。」

該病毒的迅速傳播提高了人們對包括美聯儲在內的全球央行採取寬鬆貨幣政策的期望。

【中央社／紐約2日綜合外電報導】

有關國際貨幣基金（IMF）等全球金融機構打算協同一致因應武漢肺炎疫情危機的消息，令市場振奮，美股今天擺脫上週前所未見的狂跌頹勢，強力反彈。

道瓊工業指數狂飆1293.96點或5.09%，以26703.32點作收。

標準普爾指數大漲136.01點或4.60%，收在3090.23點。

科技股那斯達克指數勁揚384.80點或4.49%，收8952.16點。