奇異前董事長兼執行長威爾許過世 享壽84歲

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
奇異前董事長兼執行長威爾許。美聯社。
奇異前董事長兼執行長威爾許。美聯社。

被譽為「20世紀最佳經理人」的奇異前董事長兼執行長威爾許（Jack Welch），已於1日逝世，享壽84歲。

遺孀蘇西．威爾許（Suzy Welch）表示，威爾許周日（1日）晚間因腎衰竭離世。

威爾許出身藍領家庭，憑藉努力不懈，一路做到奇異董事長兼執行長。他在執掌奇異20年間，該公司的市值由120億美元一路衝高至4,100億美元，成為市值第二高的公司，僅次於微軟，但後來奇異營運走下坡。

威爾許在領導奇異期間，打破官僚作風，大刀闊斧整頓，裁減數萬人，為他贏得「20世紀最佳經理人」與「中子彈傑克」的稱號。

威爾許也收購與出售多項事業體，將奇異的經營範疇從製造業擴展至金融服務和顧問領域。在他任職董事長第七年時，創立了奇異資本銀行；此外，他主導的知名收購案包括併購基德投資銀行（Kidder Peabody）和美國無線電公司（RCA）。

威爾許發明了活力曲線，以工作熱情為標準，將員工分為前20%的A級，中間的70%列為B級，及墊底10%列為C級，績效落後者通常遭到裁員。他也引進了六個標準差的品管改善計畫，成為管理學的經典守則。

投資銀行 RCA

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