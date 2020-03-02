從股神巴菲特到蓋茲 聽這五位名人分享寶貴的人生課題

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
巴菲特表示，最好的投資與金錢無關，「到目前為止，最棒的投資就是投資自己」。美聯社
巴菲特表示，最好的投資與金錢無關，「到目前為止，最棒的投資就是投資自己」。美聯社

全球目前有2,604名億萬富豪，約占全球總人口的0.0002%，其中逾67%的富豪都是白手起家致富。據CNBC報導，以下為「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茲等五名億萬富豪，對人生課題、成功之道的看法。

●「股神」巴菲特（Warren Buffett）：投資自己

傳奇投資人巴菲特在接受雅虎（Yahoo）財經總編輯瑟威爾訪問時表示，最好的投資與金錢無關。他說：「到目前為止，最棒的投資就是投資自己」。

巴菲特強調，落實這個概念的最佳方式，須先學會如何進行文字溝通，以及面對面溝通，這至少能提升50%的個人價值。他說：「若無法與人溝通，就像在暗處對女孩子拋媚眼，（對方）什麼都看不見。你必須明確表達自己的想法」。

巴菲特分享的第二項祕訣，就是年輕時照護好自己的身、心靈。他說：「你來到這個世界只有一個身體及心靈，不能等到50歲才開始做這件事。若什麼都不做，一定會把身體搞壞，所以這非常重要」。

巴菲特也認為，一個人活到65歲，才能看出這個人是否「真正成功」。他說：「我講過很多次，若你活到65歲、70歲了，你愛的人仍深愛著你，你就成功了」。

●亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）：改變心態

貝佐斯於1994年透過西雅圖住家的車庫賣書，以成立自己的公司，也就是現在的電商巨擘亞馬遜；貝佐斯目前身家逾1,110億美元。

貝佐斯說，他一路以來學到很重要的一件事，就是敞開心胸，並願意改變自己的心態。他說：「我發現做出正確決定的人，即使未得新資訊，也會改變自己的心態；這群人總能不斷重新分析局勢，並得出新結論，進而改變心態。」

貝佐斯說，在人生中取得成功的人，通常會努力分辨自己的信念或偏見，「並積極尋找推翻這些信念的證據」。貝佐斯認為，若人們持這種心態，能使自己或自家企業變得更具創意、更靈活，進而取得更大成功。

●微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）：結交成功人士

許多人成為億萬富翁後，可能開始「自我感覺良好」。不過，個人淨值達1,130億美元的蓋茲表示，他在31歲成為億萬富豪後，已找到自我約束的方法。

蓋茲保持謙卑的秘訣，在於持續做日常生活中會做的事，比如飯後洗碗、開車載小孩上學。蓋茲身邊也不乏有助於他自我約束的人，例如他的妻子美琳達（Melinda Gates）、好友巴菲特。

他說：「我回家後，如果擺出一副心高氣傲的樣子，家人會加以約束我，挫挫我的傲氣」。

蓋茲的三名子女也有助於他保持理智和冷靜。蓋茲表示，「我必須時常檢查Instagram，因為我最小的女兒喜歡透過這個平台與人溝通。我還須檢查WhatsApp，因為另一個小孩喜歡利用這個軟體與人溝通」。這是他解子女生活與要求的管道之一。

●阿里巴巴創辦人馬雲：只要肯努力，任何人都能成功

億萬富豪馬雲相信，任何人都能像他一樣成功。馬雲大學畢業後，曾應徵30幾份工作，但都碰壁，最後成為英文教師。

馬雲在1995年接觸網路後，提出創辦阿里巴巴的構想，但當時缺乏技術與資金。

馬雲說：「我1999年在自家公寓創立阿里巴巴集團，且阿里巴巴的共同創辦人都表示，『若馬雲和他的團隊能成功，世界上80%的人也能成功』，因我們當時幾乎一無所有，但我們仍相信未來」。

馬雲相信邁向成功有三把鑰匙，即跳脫思考框架、永不放棄、運用現有技術。他說：「若人人對某件事都有相同看法，就不存在任何機會了」，想要成功，必須思考其他人尚未想到的事物。

對於永不放棄，馬雲曾申請美國哈佛大學十次，但都遭拒絕。他認為，別讓「拒絕」（rejection）阻止自己前進，「當然，你聽到人們對自己說『不』，你會不開心。請好好睡一覺，起床後再試一次」。

第三點是運用目前擁有的技術。馬雲創立阿里巴巴時，對科技、行銷、法律等與創辦電商公司有關的「眉角」一竅不通，但他對客服很有一套。他說：「我只知道如何面對人群。當你花時間服務這些人，若他們感到開心，你就成功了」。

●美國脫口秀天后歐普拉‧溫芙瑞（Oprah Winfrey）：成功不會一夜降臨

億萬富豪歐普拉去年5月受邀到科羅拉多學院畢業典禮發表演說，曾提醒畢業生：成功不會一夜降臨。

歐普拉表示：「事實就是，你無法搞定所有事情。你此時此刻能做的，就是做一個決定，而人生就是由一連串決定所組成；成功是一個過程，對此你可請教身邊任何一位成功人士」。

歐普拉並指出，人們在這段過程可能會遇到挫折和失敗，「你必須了解，有時（成功）不是你能掌握的。」成功可以是達成目標、完成使命、實現願景，但若以傳統指標來界定成功，「你可能不會感到快樂，原因是自己是否取得成功，不是自己說了算。」

巴菲特 貝佐斯 電商

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