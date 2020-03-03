線上MBA 人氣火熱

數據顯示，儘管過去兩年全球校內授課的企管碩士（MBA）學位申請人數下滑，但線上MBA的需求卻升溫，原因是線上課程具彈性，學費也比較便宜。

金融時報報導，管理專業研究生入學考試委員會（GMAC）的數據顯示，美國去年線上MBA學位課程的申請人數成長速度，超越其他專業MBA課程。

GMAC的MBA.com學生前景調查則顯示，去年同時考慮在職進修MBA與線上MBA的申請者，占總申請人數的比率達到42%，比重高於2015年的32%。

GMAC執行長趙福拉說：「這股趨勢是各種形式的實體教育，轉到線上。」他表示，相較常見的在職進修或周末授課的MBA課程，線上MBA為申請人提供全新選項，這對在數位時代長大的年輕一代，也頗具吸引力。

申請者之所以對線上MBA課程趨之若鶩，原因是線上課程能隨時隨地學習，具高度彈性，且學費較便宜。

鑒於此，商學院正增設線上MBA課程。在國際商管學院促進協會（AACSB）認證的862所教育機構中，五年前僅20%的教育機構提供線上MBA，但上個學年結束時，此比率升至35%。

AACSB知識長伊安那瑞里表示，學生想要有更多選擇，這也是為何專精於特定領域、授課腳步加速的MBA課程需求，出現成長。她說，現在學校提供線上教育課程的能力增強，有時毋須再仰賴外部協助，且學校正投資能提供線上課程的技術。

與此同時，許多新線上學習平台也嘗試提供學費比教育機構便宜的線上MBA課程，以吸引無法接受商學院學費的學生。