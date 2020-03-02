OECD大砍今年全球成長預測至十年最低
經濟合作發展組織（OECD）2日大幅調降今年全球經濟成長率預測，由先前預估的2.9%降至2009年金融危機以來最弱的2.4%，理由是新冠肺炎疫情迅速擴散，重創了需求與供給，並挑戰各國央行與政府的因應能力。
在世界各國央行試圖平息市場恐慌之際，OECD在其更新的全球經濟展望中警告說，全球經濟本季有可能陷入萎縮。假如情勢惡化，所有主要經濟體將有必要在衛生保健與經濟刺激方面採取協調一致的政策行動。
OECD並預估，明年全球經濟成長率將回升至3.3%，但前提是中國的疫情在第1季到達高峰，而且其他國家的疫情溫和且受控制。但若疫情擴散至整個亞洲、歐洲及北美洲 ，今年全球成長率可能跌低至1.5%。
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