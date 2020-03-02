日央行喊話亞股漲 美3月擬降息

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，對此，日本銀行總裁黑田東彥2日罕見承諾會「確保金融市場有充足的資金供給」，亞洲股市應聲而漲，其中上海證券交易所綜合股價指數上漲3.2%。英格蘭銀行日前也表示，將盡力維持金融和貨幣的穩定性，而美國聯準會則是在上周透露將在3月降息。

日銀宣示亞股大漲

根據《BBC》和《日本時報》報導，日本銀行（日本的中央銀行）的總裁黑田東彥2日表示：「將實施適當的金融市場調節和資産購入，以確保充裕的資金供給和金融市場的穩定。」這是繼2016年英國脫歐公投之後，黑田東彥首次公開發表聲明。《BBC》分析，這意味日本銀行已準備好利用各種金融工具，投入資金到市場中，譬如購買ETF。

日本上週股市大跌，日經平均指數下跌超過2,200點，為2008年金融海嘯之後最大的跌幅。對此，日本銀行馬上透過國債回購協議，向金融機構提供了5,000億日圓以增加市場流動性。在黑田東彥2日公開宣示之後，亞洲股市應聲而漲，上海證券交易所綜合股價指數上漲3.2%，而日經平均指數也上升1%。

英美央行穩定金融

倫敦素有全球金融中心之稱，英格蘭銀行（英國的中央銀行）也表示，他們會持續監控全球金融市場所受到的衝擊，並和英國財政部、金融行為監理總署和國際間的夥伴合作，維持金融和貨幣的穩定性。美國聯準會主席鮑爾也在2月28日透露可能在3月時降息。

三菱日聯證券的經濟學家直美認為，日本銀行不太可能會再降低負利率，相較於聯準會的寬鬆貨幣政策，日本銀行恐怕沒有如此打算。

上周全球股市大跌的幅度勝於2008年金融海嘯，類似1987年10月著名的「黑色星期一」，不過投資研究公司Behind the Balance Sheet的創辦人克拉彭認為，上週股市大跌的衝擊，實不如被稱為大屠殺黑色星期一。

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