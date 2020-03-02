塔利班與美和平協議 阿總統拒接受

美國與阿富汗塔利班耗時18年的戰事，終於在2月29日達成停戰協議，但阿富汗總統甘尼1日公開拒絕美國與塔利班私下達成交換囚犯的協議，使阿富汗的和平之路依然漫長。但阿富汗女性擔心女權倒退，重回過去被禁止工作或受教育的處境。

簽署停戰協議

根據《半島電視台》報導，美國和塔利班2月29日在卡達的首都杜哈簽署了全面性的永久停戰協議。美國和北約成員國同意在14個月內從阿富汗撤出所有部隊，塔利班也承諾，任何威脅到美國和其盟友的武裝團體不得占用阿富汗的土地，富汗境內的各方勢力也將在10日展開協商。

對此，塔利班戰士紛紛高呼勝利，他們稱這份協議終結了外國勢力對阿富汗的佔領。美國國務卿龐培歐則表示，雖然他很想稱之為「勝利」，但唯有阿富汗人享有和平和繁榮，才是真正的勝利。這場戰事是美國對外戰爭耗時最久的一場。

阿富汗女權恐倒退

阿富汗人民對停戰協議看法不一，首都喀布爾的居民馬瓦汗表示：「這場戰爭帶來太多悲慘，停戰對阿富汗人來說是向前邁進的重要一步。」27歲的侯賽尼則忿忿地說，他永遠不會原諒塔利班為自己家庭帶來的傷痛，和平不是藉由簽署一張白紙就能在一夜之間達成的。

《全國公共廣播電台》報導，阿富汗總統甘尼1日表示，他拒絕制訂和塔利班交換囚犯的時間表，以5,000名塔利班戰士交換1,000名阿富汗政府軍，這份交換囚犯的協議是由美國和塔利班私下達成的，因此他並不予以承認，這也使阿富汗的和平之路依然漫長。

另外，從1996年塔利班掌權以來，女性被禁止工作或受教育，直到5年後塔利班政權被北方聯盟推翻之後，女性才得以回到學校和職場。當阿富汗女性聽聞和平協議簽署時，即使塔利班承諾將在「伊斯蘭律法」的架構下保障婦女權益，她們仍感到不安。

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