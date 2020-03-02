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新冠疫情掀股災像SARS、911、金融海嘯 或更恐怖？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎疫情延燒加深經濟顧慮，上周引爆全球股災，何時是買點仍難以捉摸。路透
新冠肺炎疫情延燒加深經濟顧慮，上周引爆全球股災，何時是買點仍難以捉摸。路透

過去一周來，新冠肺炎疫情在中國境外蔓延情勢愈演愈烈，引爆全球股災，跌勢之猛與跌幅之深，看得投資人驚心動魄。

市場已跌過頭？或還沒跌夠？兩種說法或許都對，端視採取短期或是較長期的觀點。

上周全球股市進入恐慌模式。美股道瓊工業指數一周崩跌12%，標普500指數周線暴跌11%，那斯達克綜合指數也狂洩11%，三大指數一周跌幅皆為2008年10月以來最大。標普500四個多月來累計的漲幅，在短短七個交易日內跌光。在歐洲，英國股市跌11%，德股跌12%。亞股也全面下挫，日本跌10%，南韓跌8%。

引爆這波全球股災的導火線，顯然是新冠肺炎疫情事態擴大。原本投資人希望疫情局限在中國大陸境內，不料病毒仍突破重重防疫封鎖線，迅速蔓延全球，尤其義大利、南韓、伊朗確診病例激增。截至2日上午的最新數據顯示，全球新冠肺炎已傳染至少65國、死亡病例突破3,000例，甚至連美國也出現2個死亡病例。先前，股價基於2020年企業獲利將加速成長的期待而走高；到上周末，高盛、花旗分別下修今年企業獲利展望，認為今年美國和全球盈餘恐出現零成長。

上周股市跌得又急又猛，日後若強勁反彈在意料之中。畢竟這不是疫情恐慌頭一次襲擊股市。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情肆虐也衝擊股市，導致標普500指數大跌15%，不過在疫情爆發六個月後止跌並回升1%。

Glenmede私人財富管理投資長普萊德認為，新冠肺炎釀成的全球股災，後續發展也可能是如此。他說：「SARS提供市場路徑最佳指引。你會經歷一段時期，了解這是一波疫情流行。但這是短暫現象。」

•疫情震撼可比911

另有人覺得，新冠肺炎疫情帶給市場的震撼，可比2001年911恐怖攻擊事件。Tavis McCourt策略師詹姆士發布報告指出，那年美國遭遇恐攻，經濟活動戛然而止，所幸聯準會（Fed）調降利率應變，協助股市迅速扭轉頹勢。

但詹姆士寫道：「這場股災最後結局會像9/11那般賣壓急湧後又迅速復甦，或是跌勢更深且持續更久，實在要看現實情況如何，據以斷定經濟受打擊的程度多大、持續多久，而這仍是個未知數。」

這波股市下殺既深且快——道瓊指數上週四一度在45分鐘之內崩跌500點，標普500從歷史高峰跌入「修正」（回跌10%）的速度史上最快——也勾起投資人對2008年雷曼兄弟倒閉、掀起全球金融海嘯的恐怖回憶。

華爾街一些年輕交易員未見識過當年股市崩盤慘況，但目睹上周風聲鶴唳、殺聲震天的市況，也有類似體會。FuturesFirst研究分析師米許拉說：「我們許多人在2008金融海嘯期間還未從事交易，現在親眼目睹這幾天發生的事，都覺得這是可留來以後說給子孫聽的故事。」

•各國要有對付金融海嘯的規格？

美股歷經金融海嘯以來最淒慘的ㄧ周後，市場對Fed本月降利率的預期大增。若是Fed果真採取行動，這可能成為2008年以來首次緊急降息救市。

然而，曾報導2008-2009經濟大衰退的CNN記者拉摩尼卡表示，當年海嘯情勢險峻得令人心驚膽跳，但現在新冠疫情危機恐怕更駭人。

他說，當年Fed主席柏南克和財長寶森可動用各種威力強大的工具，像是「問題資產紓困計畫」（TARP）來拯救大型銀行，或對汽車工業祭出紓困方案，最後得以終結2008年金融危機；但現在即使Fed降利率、川普政府推出其他刺激經濟措施，也止不住病毒傳播，無力阻止工廠供應鏈斷鏈，也沒辦法勸阻消費者為避免感染而避免出門用餐、購物、旅遊，也因此無力防止病毒殘害經濟。

UMB Bank投資長馬修說：「縱使各種證據顯示我們將安度這波危機，但再多的貨幣或財政刺激，也不會產生任何效果。」

當年的刺激措施之所以奏效，因為解決的是流動性吃緊的問題。但現在即使Fed把已經很低的利率降到更低點，也止不住民眾因擔心染疫而自動採取的迴避行為。而美國三分之二的經濟靠消費者撐起。

況且，美股上上周剛登上歷史高峰，即使在上周崩跌後，現在的價位仍是2009年3月空頭市場谷底666點的四倍多。不少人之前就頻頻示警，認為美股這波史上歷時最久的多頭市場早該大幅拉回整理了。若是今後數據顯示，企業和經濟基本面因新冠肺炎疫情影響而受重創，甚至面臨衰退，這波股價跌勢可能才剛開始。

拉摩尼卡預期，未來數周，股市可能隨疫情蔓延加劇或趨緩的消息而起起伏伏，讓投資人的心情繼續七上八下。降息或甚至降稅的利多消息若傳出，可能激勵股價短線強彈；信心增強可鼓勵投資人回籠、消費者繼續花錢購物。但是，唯有過一段時日，等到疫苗問世，才能真正解除新冠疫情對股市的威脅。

•不如…以不變應萬變

他建議投資人，切勿驚慌失措狂拋股票變現，歷時教訓證明，要精準拿捏行情的頭部和底部，談何容易。在前景不明之際，更好的做法是，姑且以不變應萬變，資產價格在驚濤駭浪中起伏波動難免，眼光放遠，靜待風平浪靜。

進場撿便宜的時機未到。此時逢低承接的風險高，因為股價即使短線跌深反彈，仍可能進一步下跌，跌到底部浮現為止。

誠如馬修所言：「有時要買，有時要賣。此時，要靜待。」

新冠肺炎疫情帶給市場的震撼，令老一輩的投資人想起2001年911恐怖攻擊事件的衝擊。美聯社
新冠肺炎疫情帶給市場的震撼，令老一輩的投資人想起2001年911恐怖攻擊事件的衝擊。美聯社
雷曼兄弟2018年倒閉掀起金融風暴，如今市場也指望Fed再度出手救市。美聯社
雷曼兄弟2018年倒閉掀起金融風暴，如今市場也指望Fed再度出手救市。美聯社

疫情 新冠肺炎 金融海嘯

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