想助市場止跌？ 避險大佬：這招比降息更有用

新冠疫情導致金融市場近期慘遭血洗，但避險基金大佬庫柏曼（Leon Cooperman）認為，想要保護投資人，重新實施舊的交易規定「漲檔放空規則」（uptick rule）會比央行降息來得更有用。

CNBC網站報導，「漲檔放空規定」是美國證管會曾經用來防止放空交易人士在一檔證股票已經表現疲軟之際增加更多賣壓的措施。這項規定在1938年實施，但隨著華爾街電子交易開始盛行，該規定已於2007年被取消。

億萬富豪投資人、避險基金公司歐米加顧問公司（Omega Advisors）創辦人庫柏曼1日表示，藉由恢復實施這項舊規則，市場就不會像上周那樣動盪。他說，比起聯準會在此刻降息，恢復「漲檔放空規定」在穩定市場方面會更有效力。

庫柏曼說：「若你問我應該『降息或是重新實施漲檔放空規定？』我會說重新恢復漲檔放空規定。利率現在已經夠低了。」

基本而言，這項規定只允許投資人在一檔股票或一檔證券上漲時進行放空。所謂的「漲檔」就是成交價格高於上一筆交易之時。舉例來說，如果一檔股票在一筆交易以1美元成交，接著在下一筆交易漲至1.02美元，那麼投資人就能進行放空。然而，如果股票一筆交易以1美元成交後，在下一筆交易下跌至0.99美元，那麼交易人士在這個時間點就無法進行放空操作。

庫柏曼對這個議題非常熱心，還為此致信美國證管會。 他表示，取消這項規定「協助並煽動許多這類量化交易系統，這些系統基本上加劇了上漲與下跌波動」。他說，在上周五交易時段的最後一小時，美股標普500指數波動100點，「這與經濟情況無關。」