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經濟解析／誰敢說市場崩跌已觸底 央行出手效果存疑

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
儘管美日央行相繼喊話救市，但沒有幾個投資人膽敢斷言主張崩跌已觸底。路透
儘管美日央行相繼喊話救市，但沒有幾個投資人膽敢斷言主張崩跌已觸底。路透

全球新冠肺炎疫情繼續擴大，金融市場迎接又一個震盪的一周，儘管美日央行相繼喊話救市，但沒有幾個投資人膽敢斷言主張崩跌已觸底。

市場交易員和專業投資人認為，貨幣政策搭配財政刺激，才是支撐市場的有效手段。

以下歸納彭博整理自經濟學家和策略師的看法：

●疫情影響會到Q2

摩根士丹利首席經濟師認為，生產受到疫情的影響會延續到第2季。「我們認為流動性較大的市場如股票和公債殖利率，不久很可能自超賣價位反彈，但考量到回報不對稱加大，資金成本並不便宜。」

●經濟不會出現V型反轉

Janus Henderson Investors 主管 Paul O'Connor 說：「顯而易見的是，市場過去一周崩跌已排除全球經濟成長V型復甦的希望。央行無疑地會很快開始降息，不過，他們可用的彈藥不多，而經濟真正的震撼不會那麼容易用貨幣手段就能解決。 」

●央行出手的效力存疑

Principal Global Investors首席策略師 Seema Shah說： 「無論Fed降息多少，都無法根絕隔離檢疫和旅行限制的現實。工廠全面復工仍有困難，當全球供應鏈中斷，刺激需求也沒用。 」

瑞典SEB銀行（Skadinaviska Enskilda Banken）亞洲策略主管 Eugenia Fabon Victorino說：「市場是否觸底，需要全球疫情真正好轉。不論全球央行怎麼降息，只能帶給資產一時的支撐。到頭來，就算市場價位已很便宜， 企業獲利預警將不斷襲來。」

「考量到是供給面受到衝擊，貨幣政策的效力並不明顯。目前所見是供給面的波折，而非需求不振。我們真正需要的是財政政策介入。 」

疫情 新冠肺炎

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