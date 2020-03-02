日銀總裁急發聲承諾穩市 日股盤中反彈逾1%

在新冠疫情引發上周市場動盪後，日銀總裁黑田東彥2日發布緊急聲明，承諾會維持市場穩定。這是繼美國聯準會（Fed）主席鮑爾2月28日在美股收盤前發布聲明後，再有主要國家央行總裁對市場信心喊話，安撫投資人。

黑田東彥在聲明中表示，日銀「將透過適當的市場操作和資產收購，盡力提供充足的流動性，並確保金融市場穩定」。

日銀也迅速展現行動，提出以附買回協議購買5,000億日圓（46億美元）公債，為市場參與者提供流動性。

黑田的最新聲明並未表明日銀可能動用的措施，不過日銀可能提高其他資產收購，像是外匯交易基金購買，或執行其他的緊急操作以確保流動性，藉此維持日本市場的穩定。

黑田的承諾與隨後的操作帶動日本股市2日盤中由黑翻紅，日圓轉貶。

三菱日聯證券高級市場經濟學家六車治美表示：「Fed的聲明以及股市大跌促使黑田發布這份聲明。」她說，日銀的操作是要展現日銀願意採取行動，但她形容這只是先制措施，原因是市場上目前並未陷入資金短缺情況。

Fed主席鮑爾在上周五（2月28日）的聲明中表示必要時會降息，這為Fed本月17、18日的會議敞開降息大門。交易員與華爾街銀行現在預期Fed數周內將降息，高盛集團經濟學家1日表示，Fed甚至可能會在正式例會前才取行動，並且有可能與其他央行聯手合作。

六車治美說，黑田的聲明內容距離Fed的聲明並未相差太遠，她依舊認為日銀不太可能再調降負利率，原因是日銀的寬鬆措施已帶來許多副作用。

三井住友信託銀行市場策略師瀨良禮子表示，雖然央行的措施可能有助於減緩跌勢，「但不是降息就將能終止疫情」。她說，未來兩周將大幅考驗日本將如何因應疫情。