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陸股領軍美股期指逆轉止跌 日股因央行喊話反轉走升

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
上周五東京股市大跌。 歐新社
上周五東京股市大跌。 歐新社

中國大陸股市上漲後，美股期指今天在東京市場早盤止跌回升。標普500的3月期貨由下跌1%反轉上漲0.1%，那斯達克100期指也上漲0.1%，道瓊期指0.3%。

東京股市東證指數早盤雖下跌1.5%，目前也扭轉跌勢一度上漲了1％。日經225指數情況一樣，上漲1％，扭轉稍早跌勢。日股反轉主要是因為日本央行提議，購買5,000億日圓期約未來交割的日本國債回購合約。

在宣布回購提議之前，日本央行總裁發出聲明信心喊話，矢言維持市場穩定，因應新冠肺炎疫情蔓延，將密切關注未來發展，並「努力藉由適當的市場操作和資產購買，來提供充足的流動性以確保金融市場穩定。」

日本央行 東京 新冠肺炎

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