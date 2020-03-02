陸股領軍美股期指逆轉止跌 日股因央行喊話反轉走升

全球股市市值上周蒸發6兆美元、美股市值蒸發3.6兆美元，使股票投資人甫經歷史上最險峻一周。但華爾街分析師警告，隨著新型冠狀肺炎病毒疫情的利空在周末持續增加，加上新冠肺炎的損害開始蔓延至即將發布的經濟數據，美股本周可能繼續挫跌。

2020-03-01 23:44