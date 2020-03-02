高盛料Fed本月提前降息50基點 全球央行可能聯手救市

高盛經濟學家現在預期美國聯準會（Fed）本月將會降息50個基點。高盛在三天內兩度修改他們對Fed行動的預測，上周五原本評估Fed將在17日到18日的利率會議中決定降息25個百分點。現因冠狀肺炎疫情升高，認為降息幅度加大，且可能在利率會議之前就「行動」。

高盛調整預期的背景包括：Fed主席鮑爾上周五發出聲明表示Fed對疫情蔓延會將「採取適當行動」支持美國經濟。另外，中國大陸上周六公布的2月製造業採購經理人指數驟降至歷史低點。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在周日給客戶的報告中表示，「以時間來看，風險在於經濟走下坡。未來幾周以協同方式放鬆貨幣的可能性很高，最快可能下星期就會發生。」

報告提到，「鮑威爾上周五的聲明顯示，全球央行都在高度關注疫情帶來的下行風險，」高盛經濟學家認為，全球央行的看法是大家協同行動會比單獨行事更為有效。全球央行協同降息最近一次是在2008年雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機之時。

高盛預期今年上半年聯準會累積降息幅度為100個基點，上周五原本的預估是75個基點。高盛也預測其他國家央行跟進協同降息，分別是：加拿大，100個基點。英國和澳洲，50個基點。歐洲央行10個基點。

澳洲Westpac銀行首席經濟學家Evans研判，澳洲央行明天就會先降息25個基點。

彭博資訊指出，儘管Fed承認貨幣政策無法完全庇護愈漸受到新冠病毒疫情威脅的美國經濟，但已準備降息因應。前聯儲會理事Laurence Meyer說：「病毒會怎麼擴散，貨幣政策顯然無法影響。但是但這並不意味著你什麼也不做，你仍然要做能力所及的事。」