經濟解析／市場恐慌 分析師研判本周貨幣市場持續動盪

全球外匯市場在今天早盤風險貨幣大跌的情況下，恐怕要面對另一個星期的腥風血雨，恐慌氣氛迷漫之際，彭博資訊採訪多位分析師看法。

● 渣打銀行北美策略主管Steve Englander

美國聯準會（Fed）會出面救市，但是這個因素市場在上周五已基本反映。以目前市場的恐慌程度，避險貨幣如日圓、瑞士法郎、美元可望繼續有所表現。而澳幣、挪威克朗和紐西蘭幣將會走弱。

● 駐新加坡Societe Generale新興市場策略主管Jason Daw

市場或會因為Fed主席鮑爾聲明會「行動」而有些許冷靜，但這次情況並非另一次的擴張或流動性的問題誘發的賣壓，貨幣政策可能並不是處理新冠病毒有效的藥方。

● 駐曼谷Axicorp首席市場策略師Stephen Innes

中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）大跌顯示復原過程的起步比預想得弱。經濟衝擊原本以亞洲為中心現在變成全球問題，代表了經濟下行可能持續更久時間，這對市場是個利空。目前無風險的資產愈來愈少，大家會暫選擇抱著現金。

● TD Securities全球利率主管Priya Misra

由於目前新冠肺炎還沒有很快就能有治癒藥方或疫苗的跡象，我認為利率在短期內會繼續走低。雖然新冠肺炎的死亡率比SARS低，但是傳染的人數與地域廣度卻非常巨大，同時又加上各國實施的旅行限制和恐慌，都對市場十分不利。