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美股期指、油價今天再受重擊 經濟因疫情差得離譜

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
中國國家統計局周六公布的數據顯示，2月份製業PMI從此前一個月的50驟降至35.7，遠低於經濟學家預估中值45。美聯社
中國國家統計局周六公布的數據顯示，2月份製業PMI從此前一個月的50驟降至35.7，遠低於經濟學家預估中值45。美聯社

美股期指今天再度下挫，紐約油價連續七天下跌，新冠病毒疫情在全球加速傳播，加劇全球經濟將受重創的疑慮。

紐約時間晚上6:31，標普500指數期指大跌1%。美股上周五因聯準會（Fed）難得出面信心喊話而收斂跌幅。道瓊工業指數期指大跌1.8%，那斯達克100指數期指重挫2.3%。

中國製造業PMI降至歷史最低，也凸顯了疫情已經重創了亞洲最大經濟體。

西德州中級原油（WTI）原油期貨在亞洲早盤一度下跌3.2%，上周創下2008年12月以來最大周跌幅。雪梨時間10:03，WTI跌1.16美元至43.60美元。

宏利資產管理公司主管Nathan Thooft說：「中國PMI預料會很差，沒想到竟離譜地差。不幸的是，美國也免不了出現死亡病例，令人遺撼卻也在預期之中。從投資和消費信心的角度來說，人力的疑慮已達到另一層次。 」

疫情 美股

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