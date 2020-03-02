企業挺進創投 掀起新風潮

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
企業進軍創投，星巴克也成創投新面孔。 美聯社
企業進軍創投，星巴克也成創投新面孔。 美聯社

愈來愈多企業進軍創投領域，2019年全年創投投資規模改寫歷史新高，且非科技企業成為創投新面孔，例如星巴克、7-Eleven等，凸顯企業藉由投資新創公司，尋找新成長機會。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，根據市調公司CB Insights，全球企業2019年全年共參與3,234件創投案，較2018年增加8%，且價值達到571億美元，寫下歷來新高。這些企業的實際投資金額則未揭露。

在去年全球創投交易案中，約有半數包含企業的資金，比率遠高於2010年的25%。去年全球處於執行狀態的企業創投計畫，超過1,800項。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

愈來愈多企業進軍創投，跨足這個長期由創投業者占據的領域，以獲得更強的成長動能。科技公司投資新創企業並非新鮮事，英特爾（Intel）、Google母公司字母等科技巨擘很早就成立龐大創投部門。

不過，近年非科技企業已成為企業創投的新面孔。根據市調機構PitchBook，非科技上市企業在過去兩年參與逾300件創投交易案，總估值達280億美元，幾乎是十年前的十倍。

非科技企業正積極投入創投領域。家樂氏（Kellogg）、星巴克、捷藍航空、State Farm保險公司及第一資本（Capital One），近年已陸續成立創投部門。就連7-Eleven也將觸角延伸到創投，投資行動支付、「數位忠誠」技術以及超商多媒體服務機（kiosk）。

日本汽車大廠豐田2017年以來對新創公司的注資金額，已達到2億美元，包括支持「空中計程車」開發公司Joby Aviation、美國科技新創業者Bumblebee Spaces。

新創公司正透過嶄新的科技與產品，顛覆整個產業，並藉此打響名聲，而企業界的資本正為這股動能添加柴火。 前IBM創投事業部總經理慕斯說，企業的資本正在推升創投交易估值和規模。

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