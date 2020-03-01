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美股經歷12年來最遭一周！世衛：冷靜下來、沒必要恐慌
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞1日表示，全球市場應冷靜下來，努力看到現實，對快速傳播的新型冠狀病毒感到恐慌是不必要的。「我們需要繼續保持理性，不理性帶來不了任何幫助。我們要處理好事實。」
他在利雅德參加一場國際人道主義論壇上接受CNBC訪問時說：「我們需要深入研究數據與事實，做正確的事而非恐慌。恐慌與恐懼是最糟糕的。」
他並表示，根據當前事實，遏制疫情是可能的，「但遏制它的機會之窗正在關閉。因此，我們必須共同為大流行做好準備。遏制雖有效，但與此同時，我們卻毫無把握。事情發展可能會改變方向且變得更糟。這就是為什麼我們要為最壞情況做好準備。」
全球股市上禮拜經歷2008年金融危機以來最慘烈一周，美股道瓊工業平均指數全周崩跌3500點，跌幅深逾12%。
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