飛行員將失業？馬斯克：戰鬥機的時代已過去

特斯拉及Space X創辦人馬斯克預期，未來的戰事，將由自動化無人機執行，而非傳統戰機。

馬斯克在上月28日的佛州奧蘭多的空戰座談會上，與美國空軍中將湯普森談話時，向台下的空軍飛行員表示，「戰鬥機的時代已過去，無人機戰事才是未來，這不是我想要的未來，而是這就是未來的樣貌」。

馬斯克也說，五角大廈最昂貴的武器系統，也就是洛克希德馬丁的F-35戰鬥機，應該有競爭者。

馬斯克指出，F-35應該有競爭者，這是一個備受爭議的議題，但只有一家供應商不是好事。他接著在推特上說，F-35的對手應該是無人機，由人類遠端遙控，但操控則透過自動化增強。F-35將絕非該無人機的對手。

馬斯克在與湯普森談話時也警告，若美國沒把創新視為首要任務，會有落後給其他國家的風險，「過去這並非風險，但現在是了，我非常確定的是，若美國未尋求在太空創新，將在太空落居第二位」。