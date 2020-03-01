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南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

疫情威脅股市！500大富豪身家 1周縮水4400億美元

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合29日電
新冠肺炎疫情威脅，引發對全球經濟成長的擔憂。 新華社
新冠肺炎疫情威脅，引發對全球經濟成長的擔憂。 新華社

新型冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情威脅，引發對全球經濟成長的擔憂；彭博社(Bloomberg)報導，隨著病毒持續擴散、引發恐慌，震撼全球證券交易市場，全球前500大富豪的財富總額，在上周損失4440億美元。

根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)，從今年年初到上周，全球前500大富豪獲利減少逾780億美元。

全世界最有錢的前三名：亞馬遜(Amazon)的貝佐斯(Jeff Bezos)、微軟公司(Microsoft Corp.)共同創辦人蓋茲(Bill Gates)、路易威登集團(LVMH)老闆阿爾諾(Bernard Arnault)三人損失最慘重，財富總額減少約300億美元。

全球第25名有錢的人馬斯克(Elon Musk)，一周內損失金額排名第四，達90億美元；馬斯克的特斯拉公司(Tesla Inc.)股價自今年年初起暴漲，最近卻又回落；馬斯克今年仍賺進88億美元，資產淨值達363億美元。

彭博財富排行榜上約80%億萬富豪，今年都出現虧空；威士特丹號船東、全球最大郵輪業者嘉年華集團(Carnival Corp.)董事長阿利森(Micky Arison)，本周也損失10億美元。

美國出現首例新冠病毒疾病死亡個案後，全球各地恐慌加劇；而川普總統將針對他因應疫情的批評駁斥為政敵的騙局。

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)重挫逾12%，成為自2008年金融危機低谷以來最大的五天跌幅；新冠病毒疾病疫情已讓全球股市蒸發逾6兆美元。

官方資料顯示，受到防疫措施影響，全球第二大經濟體中國製造業2月下滑幅度大於預期。

外界擔憂，隔離期間延長、供應鏈中斷、以及個人旅遊與商務旅行銳減，恐將讓全球經濟元氣大傷，甚至引發新一波經濟衰退。

中國統計部門與工業團體每月公布的採購經理人指數，自1月的50%跌到35.7%；該指數若低於50%就表示活動緊縮。

經濟學家預估，全球經濟成長今年將下滑至2.4%，成為2009年經濟大衰退以來最慢，更比先前估計接近3%更低；根據估計，今年美國經濟成長率最低將跌至1.7%，較2019年的2.3%有所放緩。

COVID-19 新冠肺炎 美股

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