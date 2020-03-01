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為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

坐擁693億元 他是全球最富有的醫生之一

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
沙烏地阿拉伯小兒科醫生哈比伯即將成為全球最富有的醫生之一。圖／ 取自推特
沙烏地阿拉伯小兒科醫生哈比伯即將成為全球最富有的醫生之一。圖／ 取自推特

沙烏地阿拉伯一位小兒科醫生哈比伯（Sulaiman Abdulaziz Al-Habib）創辦的同名醫療服務集團，即將首次公開發行股票（IPO），股價定在市場價格區間的上限，這使得哈比伯手中持有的49%股權，價值達到85億里亞爾（台幣近693億元）。他已成為世上最富有的醫生之一。

彭博資訊報導，哈比伯醫療集團是沙國最大的醫療照護服務提供商之一，在沙烏地阿拉伯、杜拜和巴林各地經營醫院、門診病患診所、藥局和檢驗所。

這是繼全球最大石油公司、國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）去年12月籌資近300億美元之後，沙國的第一樁IPO。招股說明書顯示，哈比伯計畫此次IPO要出售1,740萬股股票。

該公司想趁政府計畫擴大民營部門參與醫療保健，以及該國出現人口增長趨勢的機會，從中獲益。沙國人口不成比例的年輕，而且相當不健康。根據世界衛生組織的統計，超過三分之一的成年人有肥胖問題，18.5％患有糖尿病。

現年68歲的哈比伯1993年自行創業，之前，他在利雅得的兩家國有醫院擔任首席醫療長和兒科部主任。根據招股說明書，他畢業於沙國國王大學，並在英國皇家內科醫師學會進行兒科研究。他在沙國和英國都能執業。他並透過一家控股公司投資商用房地產。

醫生罕見能躋身全球富豪榜。根據彭博指數，曾是美國空軍航空軍醫的HCA Healthcare公司聯合創辦人佛瑞斯特（Thomas Frist）是最有錢的醫生，身家高達131億美元（台幣近3946億元）。生物科技創業家兼醫生黃馨祥則擁有92億美元（台幣約2771億元）的財富。

沙烏地阿拉伯 IPO

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