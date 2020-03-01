快訊

日本現恐慌式搶購！超市糧食全掃清 網友：這是打仗嗎？

拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

疫情燒難復工 NASA認證：中國空汙大幅改善

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。NASA
最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。NASA

最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。

NASA的衛星圖像顯示中國地區2020年二氧化氮的含量顯著下降。二氧化氮主要是汽車，發電廠和工業設施排放的有毒氣體。一開始先是武漢地區的二氧化氮排放出現急遽減少，接著漸漸全中國的二氧化氮都出現下降。

在NASA的衛星圖像中，顏色越紅代表二氧化氮含量越高，藍色則代表含量低。NASA比對去年同期二氧化氮排放含量，衛星圖像清楚可見。傳統上這段時間的空氣汙染水平會稍降，但以今次的降幅最為顯著，時間亦較往年持久，相信是因為中國因應疫情，廣泛地區實施嚴厲的防疫隔離措施有關。

NASA戈達德太空飛行中心空氣品質研究員劉飛（音譯）表示，這次是他首次目睹大面積地區的二氧化氮含量，在短時間內急遽減少。

她表示，2008年全球經濟放緩時曾監測到多個國家的二氧化氮水平都有下降，但那是逐漸減少，而不是短期內急跌。另外，2008年的北京奧運，中國個別城市的空氣汙染水平亦曾下跌，奧運結束後又回升。

最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。NASA
最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。NASA

NASA 太空 疫情

延伸閱讀

空汙嚴重 「菜瓜布肺」恐急速惡化

涉瞞中國關係 美國教授被控詐領NASA補助

鏡頭背後／美國太空夢的《關鍵少數》：NASA非裔科學家凱薩琳．強森逝世

電影關鍵少數主角原型 美非裔女數學家辭世

相關新聞

疫情燒難復工 NASA認證：中國空汙大幅改善

最新衛星圖像顯示，中國地區汙染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與新冠肺炎（COVID-19）疫...

看線上串流影片太耗電？專家：電力需求無相對應成長

媒體報導，供應我們手機、電腦持續連線的數據中心可能在未來幾十年內吃掉大量電力。然而，近期一份研究報告指出，儘管數據中心需...

美股上周崩跌 尾盤見曙光

新冠肺炎疫情蔓延加劇恐慌，美國股市上周五（28日）延續龐大賣壓，收盤雖因聯準會（Fed）主席鮑爾難得出面信心喊話而收斂跌幅，但一周下來仍創下金融危機以來最大單周跌幅。

道瓊急墜 透露四大警訊

新冠肺炎疫情如野火燎原延燒全球，上周重創全球股市，道瓊工業指數一周來崩跌逾3,500點，美股三大指數全周表現皆為2008年金融海嘯來最慘，股災強度和廣度遠超出分析師預料。

怪！黃金遭空襲 一天跌5%

黃金上月28日遭遇強大賣壓襲擊，跌幅為近七年來最大，在新冠肺炎疫情衝擊經濟展望陰影下與全球股市同步重挫，對比往常市場動盪時資金大量湧入金市避險的情況，顯得非常怪異。

鮑爾：Fed必要時會降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，新冠肺炎疫情對美國經濟「構成不斷變化的風險」，Fed準備必要時調降利率支持經濟，以緩和疫情導致全球成長減緩且可能演變成公衛緊急事件的衝擊。

Fed傳3月降息「已攤在檯面上」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，新型冠狀肺炎疫情對美國經濟「構成不斷變化 的風險」，Fed準備必要時調降利率支持經濟，以緩和疫情導致全球經濟成長減緩且可能演變成公衛緊急事件的衝擊。

【彭博專欄】疫情可能流感化 終將退潮

傳染病有來，就有去。每當一種新傳染病剛開始流行時，人們會有天要塌下來的感覺。未來幾個月間，全球許多人將會經歷一場新冠肺炎的恐懼期，一如中國大陸過去幾個月來的情況，且不少人將會往生。然而疫情的最終結果可能是逐漸退潮，成為一種類似流感的局部性疾病，每年都會流行一次，只會令人覺得麻煩。

星國躍REITs全球IPO中心

新加坡領土雖小，但對於資產管理產業的夢想非常遠大。這個城市國家自2002年首次推出不動產投資信託（REITs）以來，已躍居成為REITs公司的全球IPO中心。

美「拖車公園」夯 帶旺概念股

近來露營拖車和移動式房屋蔚為風潮，供停放的拖車公園（trailer park）因而成為美國特色產物。金融海嘯後股市和房市一度跌入谷底，但如果當時投資拖車公園，迄今報酬率可能高達數十倍。

美制裁華為會議 擬延期

消息人士指出，川普政府官員已把原定上月28日召開，討論限制對華為和中國大陸新禁令的會議改期。另外，川普當局接下來的貿易政策將聚焦於促成明年與英國、歐盟和肯亞的貿易協議，以及推動世界貿易組織（WTO）改革。

印度經濟微成長 前景蒙塵

印度上季經濟成長率4.7%，符合經濟學家預期，較前一季的4.5%微升，但已連兩季國內生產毛額（GDP）成長率低於5%。今年一開始又面臨新冠肺炎的全新威脅，經濟前景仍令人擔憂。

熱門新聞

肥到被未婚夫拋棄！她狠甩53公斤奪下選美后冠 上演華麗復仇

馬來西亞宣布新元首！慕尤丁出任總理 明宣誓就任

黃金也不敵病毒？金價跌近5% 七年來最大跌幅

道瓊一周崩跌近3,600點 透露4個訊息

美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

日本妹怨衛生棉被搶光「價格暴漲」 報紙怒批：安倍政府別鬧了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。