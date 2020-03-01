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看線上串流影片太耗電？專家：電力需求無相對應成長
媒體報導，供應我們手機、電腦持續連線的數據中心可能在未來幾十年內吃掉大量電力。然而，近期一份研究報告指出，儘管數據中心需求成長，其耗掉電力卻沒有相對應成長，民眾大可不必驚慌。
刊登在科學期刊（Science）的研究報告指出，儘管數據中心需求過去八年內成長550%，供應這些數據中心的電力僅成長了6%。
該研究領導作者馬薩內特（Eric Masanet）表示，「每隔幾個月就會有關於搜尋引擎、線上影片的碳排放說法，不過這些往往是過時且忽略網路科技改變快速性」。這些研究學家僅探討了驅動網路程式及儲存資訊的能量，並非提供電腦、平板、手機的電力。
馬薩內特表示，數據中心能源每年見20%改進，這是其他行業都沒有辦法做到、甚至接近的效率增益。大多數的改善來自於更高效的伺服器及其他IT設備，以及全球轉移使用超級規模數據中心和雲端計算。
使用大型伺服器集群看似會比小型地區性伺服器消耗更多能源，但事實並非如此，因為大型伺服器集群比許多企業使用的傳統伺服器室效率高出取多。
馬薩內特表示，估計數據中心占全球用電量1%，這相當於200兆瓦時、美國200萬戶家庭的年用電量。
儘管如此，馬薩內特表示，為了不讓電腦成為耗能大戶，政府和業界必須持續鼓勵儲存、網路設備的能源效率並且支持未來改進的相關研究。各國也必須收集並對數據中心使用能量保持開放態度，特別是在亞洲，數據中心能源不斷成長，但是可靠的資訊並不多。
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