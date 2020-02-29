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黃金也不敵病毒？金價跌近5% 七年來最大跌幅

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
國際金價28日遭遇強大賣壓襲擊，連安全資產也承受跌價壓力。路透
國際金價28日遭遇強大賣壓襲擊，連安全資產也承受跌價壓力。路透

黃金28日遭遇強大賣壓襲擊，跌幅為近七年來最大，在新冠肺炎疫情衝擊經濟展望的陰影下與全球股市同步重挫，對比往常市場動盪時資金大量湧入金市避險的情況，顯得非常怪異。

紐約黃金4月期貨28日跌4.6%，以每英兩1,566.7美元收盤，是2013年6月來最大單日跌幅。這項交投最熱絡的合約全周跌幅約5%，周線跌幅為2016年11月來最大。金價2月走勢由紅翻黑，全月下跌1.3%。

股票等風險性資產大跌時，通常避險買盤會推升金價。但這回美、歐、亞等地股市一面倒，黃金也沒能倖免於難，令許多交易員措手不及，急著找原因。

最常聽到的解釋是：投資人為彌補其他資產大跌損失，拋售黃金變現。

Gold Newsletter主編倫丁說：「投資人抱頭鼠竄，什麼都賣，包括像黃金這種典型避險資產。」他指出，2008年金融海嘯時，黃金也和其他大多數資產一樣慘遭拋售，但等到投資人明白央行將祭出降息、量化寬鬆等刺激措施時，買盤就會再湧現，推升金價大漲。

德國商業銀行分析師傅瑞奇說：「股票投資人被迫拋售黃金部位，以彌補股票虧損，並且支應保證金追繳。」

荷蘭銀行分師伯耶爾也表示，氣氛從風險規避轉變成市場恐慌時，投資人會遁入美元、日圓和美國公債，並出清黃金變現。

Kitco.com分析師懷科夫說：「交易市場有句老話，時局艱困和焦慮升高時，不是你想賣啥就賣啥，而是賣你賣得掉的。這可能說明安全資產黃金為何也承受跌價壓力。」

GoldSeek.com執行長史賓納則認為，瘋狂賣壓從股市蔓延到金市，數月來大量增持黃金的基金趁機調節部位，獲利了結。

JonesTrading首席市場策略師歐魯克則認為，金價與股價齊跌的異常現象，可能反映全球通貨緊縮山雨欲來的疑慮。

金價 金融海嘯 新冠肺炎

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