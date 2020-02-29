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三星助攻 越南2月出口躍增

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
越南2月出口比一年前大增34%。路透
越南2月出口比一年前大增34%。路透

儘管新冠肺炎疫情擴散，衝擊全球整體貿易活動，但在三星增加手機出貨的帶動下，越南2月出口額躍增。然而，越南29日起暫停南韓公民免簽證入境，加上2月外國觀光客驟減，越南經濟恐仍免不了受創。

越南統計總局（GSO）29日公布，2月出口比一年前大增34%至186億美元，同期進口則年增26%至185億美元。至於今年前兩個月出口年增2.4%至369.2億美元，同期進口年增2.4%至371億美元，因此產生1.8億美元的貿易逆差。

GSO並預估，如果肺炎疫情延燒至本季結束，今年第1季出口將年減8.3%，且越南經濟成長率將低於6%，為六年以來最慢速。

GSO說，越南2月外國觀光客比去年同期減少21.8%至約120萬人，其中來自亞洲遊客年減27.2%，來自美國和澳洲的遊客分別減少21.1%和18.4%。越南今年前兩個月的外國觀光客共增加4.8%。

另外，越南2月消費者物價指數 （CPI）年增5.4%，主要受惠於食物、住宅和教育服務的費用增加，其中食物和餐飲服務的支出增加9.32%，而教育服務的支出增加4.65%。越南1月CPI年減0.17%。撇除能源、健保和教育費用外的2月核心CPI比一年前增加2.94%，比1月增加0.17%。

越南 新冠肺炎 CPI

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