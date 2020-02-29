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Fed主席鮑爾：必要時會降息支持經濟

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，新型冠狀病毒疫情對美國經濟「構成不斷在變的風險」，Fed準備必要時調降利率支持經濟，以緩和疫情導致全球成長減緩且可能演變成公衛緊急事件的衝擊。

鮑爾在美股28日收盤前發布聲明，這項罕見舉動協助標普500指數從盤中低點回彈，收盤跌幅從原先的3%收斂至0.8%，但全周跌幅仍達11.5%，是2008年金融海嘯以來最大周線跌幅。美股連日大跌，促使華爾街銀行紛紛調降企業盈餘預測，並預期Fed可能在3月集會時降息，甚至更早。

鮑爾在四句簡短聲明中說：「美國經濟基本面仍強。不過，冠狀病毒對經濟景氣構成不斷在變的風險。聯準會正密切觀察疫情發展及其對經濟展望的影響。我們將適時運用工具支持經濟。」此聲明由鮑爾個人發布，通常Fed貨幣政策仍是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）說了才算數。

摩根大通首席美國經濟學家費洛里說，鮑爾這番話已把降息選項「攤在檯面上」，只待3月17-18日FOMC會議敲定。他認為此刻Fed降息有助平息市場顧慮。Evercore ISI副董事長古哈指出，這份聲明也可能為Fed在3月會議之前降息鋪路。

鮑爾聲明令人聯想起Fed改弦易轍因應危機的前例。2007年8月信用市場急凍時，Fed發布聲明宣示「必要時準備行動」；去年6月美中貿易戰衝擊經濟的風險升高時，鮑爾說Fed將「適時行動」以維繫經濟擴張，緊接著Fed在7月、9月和10月分別降息0.25個百分點，之後按兵不動至今。

Fed官員曾表明，除非經濟展望有實質變化，否則將維持現狀。但新冠疫情重創中國經濟後，如今也開始威脅全球供應鏈、消費需求、觀光業和貿易。Fed可依據市場動盪、民間預測、企業財測警訊、美元強升等，作為降息因應需求受疫情衝擊的論點。

Fed 鮑爾

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