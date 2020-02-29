道瓊一周來跌近3,600點 Fed出面真能安定軍心？

新冠肺炎疫情蔓延加劇恐慌，美國股市周五延續懲罰性賣壓，收盤雖因聯準會（Fed）意外出面信心喊話而收斂跌幅，但一周下來仍創下金融危機以來最大單周跌幅。

在周五的交易中，道瓊工業指數盤中一度跌逾1,000點，最後幾分鐘收復約640點，收盤跌357.28點。那斯達克綜合指數一度大跌3.5%，收盤收紅。費城半導體指數反攻更為迅猛，開盤大跌3.8%，卻以大漲2.2%作收，台積電ADR收盤也翻紅上漲逾1%。

一周下來，標普500指數五天內重挫11％，道瓊跌逾3,500點，跌幅12.4%，股市市值蒸發近3兆美元。道瓊歐洲Stoxx 600指數本周跌約12%，為2008年10月以來最大單周跌幅。

SunTrust首席市場策略師萊納發布報告說：「投資人都是先賣再說，我們看到了不計代價出清持股的現象。毫無疑問，冠狀病毒將繼續對全球經濟造成壓力，美國也無法倖免。」

世界衛生組織（WHO）升高全球疫情風險等級，投資人也更加不安。有恐慌指數之稱的波動率指數上升到兩年來最高。

損失慘重的多頭投資人終獲Fed出手搭救。Fed主席鮑爾表示，Fed正密切關注疫情 ，會在適當時候採取行動，並強調美國經濟基本面依然強勁。美銀策略師如今預料，Fed會在3月開會降息50基點。

不過，有的投資人提醒，現在就押注美股即將止跌反彈，恐言之過早，多數人認為接下來仍難免震盪。

Penn共同資產管理公司經理人任志偉認為，周五尾盤出現逢低買盤而導致美股逆轉之勢令人「費解」。

有分析師警告，疫情造成民眾不敢出遊，抑制消費，這不是央行出手能幫得了的。

安聯投信全球策略師德韋恩說：「我個人認為便宜資金也止不了這波崩跌，因為這種不確定性是非經濟的，無關川普和貿易不確定性，而關係到你我決定暫時要怎麼改變行為。」

中國2月官方製造業採購經理人指數（PMI）從1月的50大幅降至35.7，創下歷史新低，可見新冠肺炎疫情衝擊之下影響企業復工之大。