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道瓊一周崩跌近3,600點 透露4個訊息

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美股三大指數一周來跌勢之慘，是2008年金融海嘯以來僅見。美聯社
美股三大指數一周來跌勢之慘，是2008年金融海嘯以來僅見。美聯社

新冠肺炎疫情如野火燎原延燒全球，上周重創全球股市，道瓊工業指數一周來崩跌近3,600點，美股三大指數全周表現皆為2008年金融海嘯以來最慘，這波股災的強度和廣度遠遠超出分析師意料。

MarketWatch報導，長期對美股看多的Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee坦承，短短幾天之內，美股從剛剛歡慶收盤創新高，演變成一周之內崩跌到陷入「修正」領域，且跌勢似無煞車跡象，實在不尋常。

他在28日發布的研究報告中說：「這並不正常，市場顯然告訴我們：情況變了。」

道瓊工業指數同一周內兩度收盤狂瀉逾千點，更有三個交易日的盤中瀉落逾千點。Lee指出，如此異常的市況透露出以下四件事：

1. 經濟基本面出現重大變化

2. 基本面遭遇的「風險」大增

3. 市場的金融管道破裂

4. 新冠病毒疫情威脅全球造成恐慌

去年底中國武漢爆發新冠肺炎疫情，如今已擴散到世界各地，若疫情遲遲未能控制住，將重創全球供應鏈與世界經濟。

Lee表示，疫情對全球經濟帶來不確定性，的確是一大問題，但他認為投資人或許反應過度。他指出，由於疫情可能演變成大流行的特質，此刻難以斷定何時股價才會止跌。

但這位多頭人士預期，除非傳出更多疫情相關的負面消息，否則股市可望迎來一波V型反彈。若是美國政府祭出應變計畫協助股市止血，也不會令人意外。據他推測， 這些救市措施可能包括

• 健康照護行動計畫

• 財政部宣布財務支援措施

• 其他財政刺激方案

• 聯準會（Fed）宣布緊急降利率

Fed主席鮑爾28日罕見地發布聲明，表示正在觀察新冠肺炎疫情對美國經濟構成的風險，且會在必要時採取行動支持經濟。

疫情 新冠肺炎 美股 Fed

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