英國收入不均比先前認為嚴重 淪貧富差距最大國之一

衛報報導，根據英國政府修正後的全國收入不均程度數據，英國收入最高和最低族群的差距比先前認為的程度大。

英國首相強生承諾要消弭貧富差距，可見國內收入不均問題嚴重。英國國家統計局（ONS）表示，收入不平等現象比2008年金融危機以後10年間的官方數據平均高出2.4個百分點。

在重新評估英國收入最高與最低者間的差距時，2002年至2018年間的官方報告發現，2000年以來，收入不均程度一直保持相對停滯狀態。

這項新數據打臉保守黨論點，保守黨聲稱2010年執政以來，全國貧富差距已經縮小。同時也與工黨指貧富差距正在急劇上升的說法有出入。

考量到最新的修正數據，英國國家統計局表示，英國2018年結束會計年度的貧富差距指數（吉尼係數）應為34.5%，而非官方紀錄顯示的32.5%。

國家統計局說，若考慮到最新的修訂版，該指數比2002年至2018年間的數字高出1.9個百分點。

根據最新分析，金融危機爆發前幾年內，收入不平等程度急劇上升，在經濟崩潰期間有所下降，此後一直保持穩定。

1970年代末至1980年代初貧富差距程度激增後，英國成為西方世界中吉尼係數最高的國家之一。

部分經濟學家質疑吉尼係數的有用性，警告它會掩飾收入和財富分配中的細微差距。根據曾獲諾貝爾獎的經濟學家迪頓（Angus Deaton）和財政研究所的研究，英國很可能追隨美國腳步，成為貧富差距最大的富裕國家之一。