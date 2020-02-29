電子支付夯！特易購開倫敦首家無現金商店

英國最大零售商特易購（Tesco）在倫敦開設第一家無現金商店，加入規模愈來愈大的無現金革命浪潮。該門市讓購物者透過自助櫃台選擇多種電子支付方式，但不收紙鈔和銅板。

特易購開的不是快閃店，而是打算長久經營，目標客群是趕時間的購物者。付費方式包括感應式金融卡、簽帳卡和信用卡，以及Apple Pay和特易購的電子支付Pay+。

這家門市開幕之前一周，有篇報導正警告無現金社會的潛在問題。研究作者指出，可能有八萬名成人無法使用無現金支付。金融申訴服務機構（Financial Ombudsman Service）主管希尼說：「我們必須確保轉型（至數位支付）不會讓數百萬人無人理睬。」

無現金特易購門市開在倫敦市中心邊緣地帶。以周三午餐尖峰期的客流量來看，消費者似乎頗能認同這種商店。

在附近工作、進去買了一盒壽司的巴格說：「進出商店只要兩分鐘。沒有排隊人龍⋯⋯我一定會再度光臨。」

買了兩份特惠餐的咖啡師傅艾莉表示：「一切都很迅速，但我發現掃瞄器很敏感，造成有些東西重覆入帳收費，很令人困惑。幸好我注意到了。」

這家店是特易購的第二家無現金門市，共有14個收銀櫃台，其中兩個設有服務人員，協助販售菸酒。首家無現金門市則開在公司總部所在地，英格蘭哈特福郡韋林花園市。

無人商店可能也很快會抵達英國。亞馬遜的第一家Go門市2018年1月開在西雅圖，用攝影機和感應機追蹤每位購物者採買的品項，在他們離店時直接自存檔的付帳卡扣錢。外界揣測亞馬遜也計畫在英國開設Go商店。

另外，包括Waitros在內的多家英國超市已推出或正在試用App，讓消貴者能用手機付款。

英國第二大零售巨擘Sainsbury去年曾在特易購無現金商店附近試辦英國首家無人商店，消費者可用智慧手機付款，毋須經過收銀台，但後來放棄這項嘗試。該公司表示成績不如預期，顧客並非都準備好接受無人商店。