道瓊單周跌12%挫逾3500點 金融危機來最糟

由於對新型冠狀病毒及其對經濟的影響的擔憂繼續困擾著投資人，股市28日再度暴跌，創下了自金融危機以來最糟的單周走勢。

道瓊工業平均指數下跌357.28點或1.39%，收25409.36點，盤中一度跌逾千點。史坦普500指數下跌24.54點或0.82%收2594.22點。那斯達克綜合指數微0.89點或0.01%收8567.37點，但盤中一度跌深3.5%。所有股指在交易最後幾分鐘才縮減跌幅。

道指本周下跌超過12%，為2008年金融危機來最大單周跌幅；以跌點計，道指本周跌逾3500點，較2月12日歷史高點下跌14.1%，跌入修正區。史指本周下跌11.5%，也是金融危機以來最大單周跌幅。那指本周下跌10.5%，跌幅最深曾達13%。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師松德斯(Liz Ann Sonders)說：「股市之所以如此快速下跌，是因為它的上漲動能過大。」「對沖基金、演算法交易、量化指標：都是動能交易的主角。」

聯準會(Fed)做出的一項承諾在收盤前稍微緩解了跌勢。Fed主席鮑爾發表聲明表示，在新冠疫情爆發期間，Fed將「酌情採取行動」以支持經濟。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我們面臨的是非常可怕的全球健康恐慌，已經導致複雜的供應鏈陷入停頓。」「因此我們有供應衝擊。如果疫情繼續擴散，從而對經濟造成損害，進而導致需求衝擊，那麼寬鬆的貨幣政策可能會有所幫助。但降息不僅是目前困擾經濟的錯誤處方，而且從長遠來看也是不好的作法，因為它們可能會在供應面未能回應的情況下提高物價。」

主要平均指數繼續承受壓力，部分原因是投資人不斷買進債券和逃離股票。指標美國10年期美國國債殖利率觸及新的紀錄低點。收報1.14%。殖利率與價格成反比。

在最新的疫情新聞中，谷歌表示，旗下一名員工的病毒檢測結果呈陽性。紐西蘭和尼日隔夜公布了首件新冠病毒病例。同時，南韓確認病例超過500例。中國也新增了327例。

波音和摩根大通是28日道指跌幅最大個股，都下跌逾4.4%，蘋果股價微跌0.1%，剛好跌入熊市區域。

以華爾恐慌指數著稱的芝加哥期權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index)盤中觸及49.48，是2018年2月以來的最高水平。最後成交在40左右。

IPS Strategic Capital首席交易員軒尼詩(Patrick Hennessy)表示：「人們已經做好了逢跌買進的準備，並一直預期市場會復甦，但對這種跌勢深感困擾。」「沒人知道底部究竟何在。」

旅遊股挪威郵輪公司和美國航空是本周表現最差的史指成份股，跌幅超過20%。拉斯維加斯金沙集團也損失逾10%。Regeneron Pharmaceuticals和Qorvo是本周唯一上漲的史指成份股。

The Leuthold Group投資長拉姆西(Doug Ramsey)就新冠病毒爆發說：「在投資人情緒正在上升之際，這疫情來得真的不是時候。」「我不確定市場是否真的已將潛在的經濟衝擊納入考量。」