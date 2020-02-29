全球300場國際商展 被迫停辦

新冠肺炎疫情當前，臉書決定取消今年的年度F8開發者大會。原定下周在瑞士日內瓦登場的「日內瓦車展」28日也宣布取消。而下周即將揭幕的旅遊業盛會柏林國際旅展（ITB），同樣面臨停辦壓力。像柏林旅展這樣的商展活動，全球已有300多場被迫延期或取消。

F8是臉書的年度盛事，向來吸引數以千計來自世界各地軟體開發人員共襄盛舉，今年原本排定5月初於聖荷西舉行。臉書27日發布聲明指出，鑒於疫情愈來愈令人憂心，為了所有相關人員的健康與安全著想，將取消今年親自到場參加的F8開發者大會」，原本的面對面交流互動，將改由線上串流展示取代。

網路巨擘Google公司，同於5月召開開發者大會I/O，目前仍決定照常舉辦，但已繳費參加者到4月15日前都可取消且全額退費。

據法蘭克福商展專業媒體m+a出版社的統計，全球目前共有337場商展因疫情急速升溫而被迫延期或取消，其中223個在亞洲，63個在歐洲。歐洲取消的展覽大多在疫情最嚴重的義大利；原訂2月底舉行的巴塞隆納全球行動通訊大會（MWC），則早已宣布停辦。